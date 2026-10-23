फ्री राशन लेने वालों के लिए जरूरी खबर, राशन कार्ड को अभी आधार से करें लिंक; देखें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: अगर आपके पास राशन कार्ड (Ration card) है और आपने अभी तक इसे आधार से लिंक नहीं किया है, तो यह काम जल्द पूरा कर लें। राशन कार्ड को आधार (ration-aadhar link) से लिंक करने से लाभार्थियों की पहचान और सरकारी राशन वितरण की प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने में मदद मिलती है। इसके लिए आपको हर बार सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। कई राज्यों में खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आधार को राशन कार्ड से ऑनलाइन लिंक करने की सुविधा मिलती है।

हालांकि, इसके लिए पूरे देश में एक ही ऑनलाइन पोर्टल नहीं है। प्रक्रिया आपके राज्य के हिसाब से अलग हो सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आधार को राशन कार्ड से ऑनलाइन कैसे लिंक कर सकते हैं और ऑफलाइन तरीका क्या है।

आधार को राशन कार्ड से ऑनलाइन कैसे लिंक करें? स्टेप 1: सबसे पहले अपने राज्य के खाद्य एवं रसद विभाग या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) की आधिकारिक वेबसाइट खोलें। स्टेप 2: वेबसाइट पर ‘Link Aadhaar with Ration Card’, ‘Aadhaar Seeding’ या ‘Ration Card e-KYC’ जैसा विकल्प तलाशें। इसका नाम अलग-अलग राज्यों में अलग हो सकता है। स्टेप 3: अब अपना राशन कार्ड नंबर दर्ज करें। पोर्टल पर मांगी गई जानकारी, जैसे परिवार के सदस्यों का विवरण और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी भरें। स्टेप 4: जिस सदस्य का आधार राशन कार्ड से लिंक करना है, उसका आधार नंबर दर्ज करें। कुछ राज्यों में परिवार के सभी सदस्यों का आधार लिंक करने की प्रक्रिया भी पूरी करनी पड़ सकती है। स्टेप 5: आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP आ सकता है। इसे निर्धारित जगह पर दर्ज करके अपनी जानकारी को वेरिफाई करें। ध्यान रखें कि OTP वेरिफिकेशन की सुविधा और तरीका राज्य के पोर्टल के अनुसार अलग हो सकता है।