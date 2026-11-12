HFCL को मिला ₹834 करोड़ का विदेशी ठेका, AI डेटा सेंटर की मांग से चमकी किस्मत; दूसरी तिमाही का मुनाफा 394 करोड़ के पार

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| HFCL Q2 results: दूरसंचार उपकरण बनाने वाली कंपनी एचएफसीएल (HFCL) को एक अंतरराष्ट्रीय ग्राहक से करीब 834.36 करोड़ रुपए का बड़ा एक्सपोर्ट ठेका मिला है। यह ऑर्डर कंपनी को अपनी विदेश स्थित सब्सिडियरी कंपनी के जरिए मिला है, जिसके तहत ऑप्टिकल फाइबर केबल की आपूर्ति की जाएगी।

यह प्रोजेक्ट जून 2027 तक पूरा किया जाएगा। हालांकि, कंपनी ने ग्राहक का नाम गुप्त रखा है। खास बात यह है कि कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद बाद एचएफसीएल के शेयर में गिरावट (HFCL Share Price) दर्ज हुई। HFCL Ltd का स्टॉक NSE पर 215.25 रुपए के लेवल पर ओपन हुआ था। जिसमें दोपहर 12:30 बजे तक 1.83% की गिरावट दर्ज हुई। खबर लिखे जाने तक यह 2.08.50 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। सितंबर में कंपनी को मिला था 2329 करोड़ का ठेका ऑर्डर मिलने पर कंपनी का कहना है कि यह ऑर्डर उसकी विनिर्माण क्षमताओं और बेहतरीन तकनीक पर ग्राहकों के भरोसे को दिखाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डेटा सेंटर्स की वजह से ऑप्टिकल फाइबर केबल की मांग में भारी उछाल आया है। इससे पहले सितंबर में भी कंपनी को करीब 2,329 करोड़ रुपए का बड़ा निर्यात ऑर्डर मिला था।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2027 में 80% राजस्व वृद्धि का अनुमान जताया है। साथ ही, तय समय (वित्त वर्ष 2029) से पहले ही 10,000 करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद है। इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कंपनी के बोर्ड ने ऑप्टिकल फाइबर क्षमता बढ़ाने हेतु 400 करोड़ रुपए के नए निवेश को मंजूरी दी है।