DA Hike News: धनतेरस से पहले महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी, BJP शासित राज्य ने दिया लाखों कर्मचारियों को तोहफा

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। DA Hike News: दीपावली और धनतेरस से पहले बीजेपी शासित राज्य ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल, गुजरात ने बुधवार को 4.62 लाख सेवारत कर्मचारियों और 5.07 लाख पेंशनभोगियों के DA और DR में बढ़ोतरी का एलान किया। इस बढ़ोतरी से दिवाली से पहले 9.69 लाख से अधिक लाभार्थियों को राहत मिली।

गुजरात के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में हुई बीजेपी सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस फैसले की जानकारी वरिष्ठ कैबिनेट सदस्य और सरकारी प्रवक्ता जीतू वघानी ने दी। उन्होंने बताया कि यह महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला केंद्र सरकार के निर्णय के अनुरूप है।

4 महीने का मिलेगा एरियर गुजरात के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 4 महीने का एरियर भी दिया जाएगा। यानी जुलाई-से अक्टूबर तक का एरियर एक साथ कर्मचारियों के अकाउंट में आएगा। महंगाई भत्ते में हुई बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। इस ताजा फैसले से 7वें वेतन आयोग के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के लिए DA 60% से बढ़कर 63% हो जाएगा।