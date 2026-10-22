GST रिटर्न फॉर्म पर वित्त मंत्रालय कर रहा बड़ा बदलाव, 1 नवंबर व्यापारियों के लिए है खास! मंत्रालय को भेजें सुझाव

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| GST काउंसिल की 57वीं बैठक के बाद कई अहम बदलाव देखने को मिले, जिसमें जीएसटी रिटर्न में जरूरी चेंजेस देखने को मिले हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि वित्त मंत्रालय मासिक ‘जीएसटी रिटर्न फॉर्म’ में प्रस्तावित बदलावों पर 1 नवंबर से कारोबारियों की राय मांगेगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के GST पॉलिसी डिविजन के कमिशनर गौरव सिंह ने कहा कि विभाग जीएसटी ऑडिट प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की दिशा में भी काम करेगा। इससे टैक्स पेयर्स के लिए प्रक्रिया आसान होने की संभावना जताई जा रही है।

GST फॉर्म पर होंगे बड़े बदलाव? 8 अक्टूबर को केंद्र और राज्यों के वित्त मंत्रियों वाली GST काउंसिल की 57वीं बैठक में जीएसटी रिटर्न (टैक्स वापसी) में देनदारियों और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) में संशोधन के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था को मंजूरी दी गई थी। इसका उद्देश्य विसंगतियों (Discrepancies) को कम करना और नोटिस या सूचना भेजने की जरूरत में कमी लाना है। काउंसिल ने GST फॉर्म जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-1A और IFF में सुधारों को मंजूरी दी थी, ताकि इन फॉर्म में दी गई जानकारी का मासिक कर भुगतान फॉर्म जीएसटीआर-3B में दी गई जानकारी से बेहतर मिलान किया जा सके।