बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप बिजनेस करते हैं और जीएसटी रिटर्न (GST Return) भरते हैं, तो आपके लिए काम की खबर सामने आई है। वित्त मंत्रालय ने टैक्सपेयर्स के लिए सुझाव देने की एक खास विंडो खोली है, जहां अब आप जीएसटी से जुड़े एक अहम बदलाव पर सीधे सरकार को अपनी सलाह दे सकते हैं।

क्या है पूरा मामला? दरअसल, सरकार जीएसटी रिटर्न में टैक्स देनदारी और इनपुट टैक्स क्रेडिट में संशोधन या बदलाव करने के लिए एक नई वैकल्पिक व्यवस्था लाने का प्रस्ताव कर रही है। इसका मतलब है कि रिटर्न भरते समय होने वाली गलतियों को सुधारने का नया तरीका कैसा हो, सरकार इसी प्रस्तावित नियम पर जनता और व्यापारियों से 'पब्लिक कंसल्टेशन' (Public Consultation) के जरिए राय मांग रही है।