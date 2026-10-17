कैंसर की दवाओं पर सरकार का बड़ा फैसला, 137 ड्रग्स पर मुनाफा 30 फीसदी तय; 70% तक कम हो सकती हैं कीमतें

नई दिल्ली। कैंसर की दवाओं (Cancer Drugs) की कीमतों पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, और मेडिसीन पर ट्रेड मार्जिन को सीमित कर दिया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, दवा मूल्य नियामक NPPA ने शनिवार को कैंसर-रोधी (Anti-Cancer Drugs)137 नॉन-शेड्यूलड ड्रग्स के ट्रेड मार्जिन को 30 प्रतिशत तक सीमित कर दिया है यानी मेडिकल स्टोर्स और अस्पताल 30 फीसदी तक ही मुनाफा कमा सकेंगे उससे ज्यादा नहीं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, 9 नवंबर से लागू होने वाले इस कदम से जीवन रक्षक दवाओं की खुदरा कीमतों में उनके मौजूदा मूल्य ढांचे के आधार पर, 70 प्रतिशत तक की कमी आने की उम्मीद है।

फार्मास्यूटिकल्स विभाग के अंतर्गत काम करने वाली नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने शनिवार को जारी एक गजट नोटिफिकेशन के बाद, ड्रग्स (प्राइसेस कंट्रोल) ऑर्डर (DPCO), 2013 के पैराग्राफ 19 के तहत 'ट्रेड मार्जिन रैशनलाइजेशन' (TMR) मैकेनिज्म लागू कर दिया है।

मार्जिन रैशनलाइजेशन' मैकेनिज्म लागू फार्मास्यूटिकल्स विभाग के अंतर्गत काम करने वाली नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने शनिवार को जारी एक गजट नोटिफिकेशन के बाद, ड्रग्स (प्राइसेस कंट्रोल) ऑर्डर (DPCO), 2013 के पैराग्राफ 19 के तहत 'ट्रेड मार्जिन रैशनलाइजेशन' (TMR) मैकेनिज्म लागू कर दिया है।