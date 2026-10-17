बच्चों के फूड आयटम्स बनाने वाली कंपनियों के लिए FSSAI सख्त, नए पैरेंट्स जानें किस बदलाव की तैयारी में है अथॉरिटी?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) इन दिनों एक्शन में है। नए पैरेंट्स ध्यान दें कि अब छह महीने तक के शिशुओं के खाने में चीनी से जुड़ा नियम बदल सकता है। दरअसल FSSAI ने 6 महीने तक के बच्चों के फूड में सुक्रोज और फ्रक्टोज मिलाने पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। इसके लिए उन्होंने Infant Nutrition Regulations में बदलाव का ड्राफ्ट जारी किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह ड्राफ्ट 16 अक्टूबर को गजट में पब्लिश हुआ।

मौजूदा नियमों की बात करें तो निर्धारित मानकों और तय सीमा के अंदर सुक्रोज और फ्रक्टोज मिलाने की अनुमति है। नए प्रपोजल में 6 महीने तक के शिशुओं के फूड में सुक्रोज और फ्रक्टोज को मिलाने पर रोक लगाने की बात कही गई है।

बच्चों के फूड में किन बदलावों की तैयारी? FSSAI के प्रस्ताव के मुताबिक, 6 महीने तक के बच्चों के लिए बनाए जाने वाले फूड आयटम्स में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जहां सुक्रोज और फ्रक्टोज मिलाने की अनुमति नहीं होगी। मौजूदा नियमों की बात करें तो तय सीमा के अंदर इन दोनों को मिलाए जाने की छूट है। नए प्रस्ताव के तहत इस अनुमति को खत्म करने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि सुक्रोज और फ्रक्टोज शुगर के प्रकार हैं।