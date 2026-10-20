Gorakhpur Per Capita Income: जहां से विधायक हैं UP CM उस शहर की प्रति व्यक्ति आय कितनी, वाराणसी से कम या ज्यादा

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली।Gorakhpur Per Capita Income: उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में एक जिला है गोरखपुर। यह जिला इस लिए भी खास है क्योंकि यहीं से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधायक हैं। वह उत्तर प्रदेश विधानसभा में गोरखपुर शहरी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे पहले वह 1998 से लेकर 2017 तक गोरखपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सांसद थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद वह विधायक बने और लगातार 9 साल से विधायक हैं।

यह शहर पूर्वांचल क्षेत्र की राजनीति का एक मुख्य केंद्र हैं। यहीं से गोरखपुर प्रेस रामायण, महाभारत और गीता जैसी धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन करती है। यहां स्थिति गोरखनाथ मंदिर नाथ पंथ का एक प्रमुख केंद्र है। गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही हैं।