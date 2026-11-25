बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| Gold Silver Price Today: अमेरिका से महंगाई और आर्थिक मोर्चे के ताजा आंकड़े सामने आते ही अंतरराष्ट्रीय से लेकर भारतीय वायदा बाजार तक सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार गिरावट दर्ज की गई। बुधवार शाम 7 बजे (भारतीय समयानुसार) जारी हुए इन आंकड़ों के दबाव में भारतीय वायदा बाजार (MCX) में सोना एक ही दिन में 2.15 प्रतिशत यानी 3,139 रुपए सस्ता होकर 1,19,190 रुपए प्रति 10 ग्राम (gold price today) के स्तर पर आ गया। वहीं, चांदी में इससे भी बड़ी गिरावट देखी गई और यह 4.30 प्रतिशत यानी 6,838 रुपए लुढ़ककर 1,38,600 रुपए प्रति किलोग्राम (silver price today) के भाव पर पहुंच गई।

एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन आकंड़ों को गोल्ड और सिल्वर पर नकारात्मक असर पड़ेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब बाजार की नजर 4 दिसंबर और 9 दिसंबर पर रहेगी। ग्लोबल बाजार में कितना टूटा सोना-चांदी? घरेलू बाजार के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार (कॉमेक्स) में भी कीमती धातुओं की चमक फीकी पड़ गई। आंकड़े जारी होने के बाद कॉमेक्स पर सोना 2.56 प्रतिशत (89 डॉलर से अधिक) टूटकर 3,472 डॉलर प्रति औंस के नीचे फिसल गया। इसी तरह चांदी 4.22 प्रतिशत से ज्यादा की कमजोरी के साथ 39 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर आ गई।

3 साल के हाई लेवल पर पहुंची महंगाई दर सोने-चांदी में आई इस बड़ी गिरावट के पीछे अमेरिका में उम्मीद से ज्यादा बढ़ी महंगाई मुख्य वजह है। अक्टूबर के ताजा आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका की पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर (PCE) महंगाई दर सालाना आधार पर बढ़कर 3.8 प्रतिशत हो गई है, जो मई के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है।

वहीं, खाद्य और ऊर्जा कीमतों को छोड़कर मापी जाने वाली 'कोर पीसीई' (Core PCE) महंगाई दर भी बाजार के अनुमान को पार करते हुए 3.3 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो पिछले 3 सालों का उच्चतम स्तर है। जानकारों का कहना है कि महंगाई अब सिर्फ ऊर्जा तक सीमित न रहकर पूरी अर्थव्यवस्था में फैल रही है।

इसके अलावा, अमेरिकी वाणिज्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में टिकाऊ वस्तुओं यानी ड्यूरेबल गुड्स के ऑर्डर 0.4 प्रतिशत के अनुमान के मुकाबले केवल 0.2 प्रतिशत बढ़े, जबकि सितंबर में यह आंकड़ा 2.0 प्रतिशत था। परिवहन को छोड़कर कोर ड्यूरेबल गुड्स के ऑर्डर अनुमान के अनुरूप 0.5 प्रतिशत बढ़े, जो जून का संशोधित आंकड़ा भी 0.5 प्रतिशत रहा।

वहीं, विमान निर्माण को छोड़कर गैर-रक्षा पूंजीगत वस्तुओं के ऑर्डर 1.2 प्रतिशत बढ़े, जो 0.4 प्रतिशत के अनुमान और सितंबर के 0.8 प्रतिशत से काफी बेहतर हैं। मजबूत महंगाई के आंकड़ों के बाद एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले दिनों में सोने-चांदी की कीमतों में और गिरावट देखने को मिल सकती है।