नई दिल्ली। बांग्लादेश में मजदूरों के विरोध-प्रदर्शन के चलते ग्लोबल अपरेल ब्रांड, अपने ऑर्डर भारत समेत अन्य एशियाई देशों में शिफ्ट कर रहे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट में तीन फैक्ट्री मालिकों ने बताया कि ज़ारा (Zara) और H&M जैसे ग्लोबल फैशन रिटेलर्स ने नवंबर के पहले छमाही में अपने मासिक ऑर्डर का लगभग दसवां हिस्सा बांग्लादेश से हटाकर एशिया के अन्य मैन्युफैक्चरिंग केंद्रों में शिफ्ट कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि मज़दूरों के विरोध-प्रदर्शनों से बांग्लादेश में उत्पादन बाधित हुआ और बढ़ती लागत के कारण बांग्लादेश की प्रतिस्पर्धी बढ़त कम हो गई है।

1 से 18 नवंबर के बीच ग्लोबल ब्रांड्स ने बांग्लादेश से लगभग 254 मिलियन डॉलर (2300 करोड़) के ऑर्डर हटा लिए, जिनमें से ज़्यादातर पड़ोसी देश भारत चले गए। यह बदलाव बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के एक अहम स्तंभ के लिए बड़ा झटका है और इसका असर मौजूदा अशांति के बाद भी बना रह सकता है।

इंडस्ट्री एक्सपर्ट ने क्या कहा? इंडस्ट्री एक्सपर्ट का कहना है कि बढ़ती मजदूरी, ऊर्जा की कमी और राजनीतिक अनिश्चितता के चलते बांग्लादेश 'कम लागत वाले गंतव्य' के तौर अपनी बड़ी पहचान खो रहा है। दरअसल, कम लागत के चलते ही बांग्लादेश, चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक बना है। लेकिन, बांग्लादेश में जारी उथल-पुथल के चलते अब ग्लोबल ब्रांड अपनी सोर्सिंग (आपूर्ति के स्रोत) में विविधता ला रहे हैं।

बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (BGMEA) के अनुसार, देश में विरोध-प्रदर्शनों की वजह से उत्पादन में 400 मिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ है। यह उद्योग बांग्लादेश की निर्यात कमाई में 80% से अधिक और विनिर्माण क्षेत्र की नौकरियों में लगभग 40% का योगदान देता है।

उद्योग जगत के दिग्गजों ने बताया कि ऑर्डर के दूसरे देशों की ओर रुख करने से भारत को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। वहीं, सप्लाई-चेन से जुड़े जोखिमों को कम करने और डिलीवरी की विश्वसनीयता बेहतर बनाने के लिए खरीदार वियतनाम, कंबोडिया और इंडोनेशिया भी जा रहे हैं।