बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौते को लेकर बातचीत जारी है। दोनों ही देशों के मंत्रियों और अधिकारियों की ओर से इस बातचीत को जल्दी पूरा करने के बयान दिए गए हैं, लेकिन इसी बीच अमेरिका की ओर से टैरिफ को लेकर भी नया प्रस्ताव सामने आ गया है। इस पूरे मामले में अंतरराष्ट्रीय व्यापार मामलों के एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉ. राम सिंह ने अपनी राय दी है।

करीब डेढ़ साल की बातचीत के बाद अमेरिका की ओर से भारत के लिए 17% टैरिफ का प्रस्ताव सामने आया है। इससे पहले समझौता नहीं होने की स्थिति में भारत पर 25% टैरिफ लगाने की बात थी। दोनों दरों के बीच 8 प्रतिशत अंक का अंतर है। कारोबार के लिहाज से यह अंतर काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन राजनीतिक रूप से यह भ्रम भी पैदा कर सकता है। इससे ऐसा लगता है कि अमेरिका ने भारत को राहत दी है, लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है। अगर भारत समझौते के तहत अपनी सभी शर्तें पूरी कर देता है, तो अमेरिका को बाद में समझौते की शर्तें बदलने से कौन रोकेगा? ऐसा व्यापार समझौता, जो आज कम टैरिफ की सुविधा दे, लेकिन भविष्य में अनिश्चितता बनाए रखे, भारत की दूरगामी रणनीति के बजाय जल्दबाजी में लिया गया कारोबारी फैसला साबित हो सकता है।

इस स्थिति में भारत के पास 6 विकल्प हैं। आइए सारे विकल्पों के बारे में आसानी से समझते हैं। 1. भविष्य में सबसे पसंदीदा देश (MFN) का प्रावधान। भारत को समझौते में भविष्य के लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन (Most-Favoured-Nation-MFN) का प्रावधान शामिल कराने पर जोर देना चाहिए। इसके तहत अगर अमेरिका भविष्य में किसी दूसरे व्यापारिक साझेदार को भारत से कम टैरिफ की सुविधा देता है, तो भारत को भी अपने आप वही सुविधा मिलनी चाहिए।

ऐसा होने पर दूसरे देशों को बेहतर व्यापारिक शर्तें मिलने के बाद भारत को हर बार अमेरिका से नए सिरे से बातचीत नहीं करनी पड़ेगी। भविष्य के लिए MFN प्रावधान नहीं होने पर टैरिफ में मिलने वाली छूट स्थायी कारोबारी अधिकार के बजाय कुछ समय के लिए मिली सुविधा बनकर रह जाएगी।

2. निवेश के मामले में भी MFN प्रावधान शामिल हो। समझौते में निवेश से जुड़ा MFN प्रावधान भी होना चाहिए। इसके तहत भारतीय निवेशकों को अमेरिका में दूसरे साझेदार देशों के निवेशकों के समान व्यवहार मिलना चाहिए। साथ ही, अमेरिका को अपनी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। खासतौर पर सेमीकंडक्टर, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, महत्वपूर्ण खनिज और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में अमेरिकी कंपनियों के निवेश को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके लिए भारत में कारोबार से जुड़े नियम स्पष्ट और स्थिर होने चाहिए, निवेश की प्रक्रिया आसान होनी चाहिए और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा मिलना चाहिए।

3. 5 साल बाद समझौते की समीक्षा का प्रावधान हो। भारत को समझौते में 5 साल की सनसेट क्लॉज (Sunset Clause) यानी पांच साल बाद अनिवार्य समीक्षा का प्रावधान शामिल कराने पर जोर देना चाहिए। राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेशों के आधार पर होने वाले व्यापार समझौतों को हमेशा के लिए स्थायी नहीं मानना चाहिए, खासकर तब जब आर्थिक परिस्थितियां लगातार बदल रही हों।

5 साल बाद समझौते की समीक्षा से यह पता लगाया जा सकेगा कि दोनों देशों को कितना फायदा हुआ है, व्यापार में क्या बदलाव आए हैं और समझौते की शर्तें भारत की घरेलू विकास जरूरतों के अनुरूप हैं या नहीं। इससे कोई अस्थायी समझौता बिना समीक्षा के हमेशा के लिए लागू रहने वाली बाध्यता भी नहीं बनेगा। हालांकि, समीक्षा के इस प्रावधान का इस्तेमाल मनमाने तरीके से समझौते से बाहर निकलने के लिए नहीं होना चाहिए।

4. टैरिफ दोबारा बढ़ाने की शर्तें भी स्पष्ट हों समझौते में सबसे संवेदनशील मुद्दा टैरिफ को दोबारा लागू करने यानी 'स्नैप-बैक' (Snap-back) का है। भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अमेरिका सिर्फ किसी आरोप या अपने प्रशासनिक फैसले के आधार पर पहले दी गई टैरिफ छूट वापस न ले सके।

अगर किसी पक्ष पर समझौते की शर्तें पूरी नहीं करने का आरोप लगता है, तो टैरिफ बढ़ाने से पहले कुछ जरूरी प्रक्रियाएं पूरी होनी चाहिए। इनमें एक निश्चित समय तक फैसला रोकना, दोनों पक्षों के बीच बातचीत, पारदर्शी जांच, अपना पक्ष रखने का मौका और स्वतंत्र समीक्षा शामिल होनी चाहिए।

समझौते में यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि किन परिस्थितियों में टैरिफ दोबारा बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा, कार्रवाई संबंधित उल्लंघन के अनुपात में होनी चाहिए और जवाबी शुल्क की अधिकतम सीमा भी तय होनी चाहिए। अगर किसी एक देश के पास अपनी मर्जी से समझौते की शर्तें बदलने की असीमित ताकत होगी, तो दोनों देशों के बीच बराबरी का समझौता कायम नहीं रह सकता।

5. अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए सीमित बाजार खोलने पर हो विचार बाजार तक पहुंच का मुद्दा भी इस समझौते की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। भारत अमेरिका के कुछ चुनिंदा कृषि उत्पादों के लिए टैरिफ-रेट कोटा (Tariff-Rate Quotas-TRQs) पर विचार कर सकता है। इस व्यवस्था के तहत किसी उत्पाद की एक निश्चित मात्रा को कम आयात शुल्क पर भारत आने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन तय सीमा से ज्यादा आयात होने पर अधिक शुल्क लगाया जा सकता है। इससे अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारतीय बाजार में सीमित पहुंच मिलेगी और घरेलू उत्पादकों को भी सुरक्षा मिल सकेगी।

हालांकि, यह छूट सभी कृषि उत्पादों के लिए नहीं होनी चाहिए। हर उत्पाद के लिए अलग कोटा तय किया जाना चाहिए। इसमें भारत के घरेलू किसानों और संवेदनशील कृषि क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखना जरूरी है। कोटे की समय-समय पर समीक्षा होनी चाहिए और उनकी सीमा अपने आप नहीं बढ़नी चाहिए। बाजार खोलने का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को बेहतर बनाना होना चाहिए, न कि घरेलू उत्पादकों को ऐसी मुश्किल में डालना जिससे बाहर निकलना उनके लिए संभव न हो।

6. भारत को व्यापार और रणनीतिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल भारत की बातचीत करने की ताकत का है। भारत सिर्फ अमेरिकी बाजार में ज्यादा पहुंच को अपना अंतिम लक्ष्य मानकर अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकता। दूसरी तरफ, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से बिना सोचे-समझे पीछे हटकर भी औद्योगिक आत्मनिर्भरता हासिल नहीं की जा सकती। भारत के सामने चुनौती खुले व्यापार और अपनी नीतियां बनाने की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने की है। साथ ही, दोनों देशों के बीच ऐसा समझौता होना चाहिए जिसमें दोनों पक्षों के लिए शर्तें स्पष्ट और भरोसेमंद हों।

इसलिए 17% टैरिफ का प्रस्ताव समझौते की अंतिम मंजिल नहीं, बल्कि बातचीत की शुरुआत माना जाना चाहिए। भारत को न तो तुरंत टैरिफ में राहत पाने के लिए जल्दबाजी करनी चाहिए और न ही सिर्फ विरोध करने को अपनी जीत मानना चाहिए। एक अच्छा व्यापार समझौता वह नहीं होता जिसमें दोनों देश अपनी-अपनी जीत का दावा करें। असली सफलता तब होगी जब समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद कोई भी देश अपनी मर्जी से यह तय न कर सके कि समझौते की शर्तों का क्या मतलब होगा।