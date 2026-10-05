GST पर मीटिंग से पहले जनधन और मुद्रा योजना पर वित्त मंत्रालय की बैंक प्रमुखों के साथ अहम बैठक

एजेंसी, नई दिल्ली| GST काउंसिल मीटिंग की नई तारीख 8 अक्टूबर है। GST काउंसिल मीटिंग के पहले ही वित्तीय समावेशन योजनाओं की समीक्षा के लिए वित्त मंत्रालय मंगलवार को बैंक प्रमुखों के साथ बैठक करेगा। वित्त मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जनधन योजना और जन सुरक्षा जैसी प्रमुख वित्तीय समावेशन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए मंगलवार को बैंकों के प्रमुखों की बैठक बुलाई है। बैठक की अध्यक्षता वित्तीय सेवा सचिव संजय लोहिया करेंगे।

PTI सूत्रों के अनुसार, बैठक में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना समेत विभिन्न वित्तीय समावेशन योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की जाएगी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य उन छोटे कारोबारियों और उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराना है, जिन्हें अब तक औपचारिक ऋण सुविधा नहीं मिल पाती थी। अप्रैल, 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बिना गारंटी के ऋण दिया जाता है। इसका उद्देश्य उद्यमिता को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करना है।