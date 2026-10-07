GST E-way Bill से सरकार ने पकड़ी बड़ी कालाबाजारी, किसानों की सब्सिडी वाली खाद आखिर जा कहां रही?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| पिछले कुछ दिनों से सब्सिडी वाले उर्वरकों में बड़ा हेरफेर देखने को मिला है। सरकार ने हेरफेर करने वाले लोगों को पकड़ने के लिए ई-वे बिल से मिले डेटा का इस्तेमाल किया है। ईरान युद्ध के बाद उर्वरक की उपलब्धता, जमाखोरी और हेराफेरी को लेकर चिंताएं बढ़ने पर वित्त मंत्रालय ने यह एनालिसिस किया और बाद में उर्वरक विभाग को सतर्क किया। सरकार को भारी सब्सिडी वाले उर्वरकों की आवाजाही में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के प्रयासों में और मजबूती मिली है, हालांकि सप्लाई में अब सुधार हुआ है और स्टॉक भी बढ़ा लिया गया है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उर्वरक मंत्रालय सब्सिडी वाले उर्वरकों की आवाजाही और वितरण की निगरानी के लिए इंटीग्रेटेड उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (IFMS) का भी उपयोग करता है। सामने आई बड़ी कालाबाजारी फर्टिलाइजर सप्लाई चेन में रूट में बदलाव एक लगातार बनी रहने वाली समस्या के रूप में उभर रहा है । एक संसदीय स्थायी समिति ने रेक पॉइंट से दूर दराज के जिलों, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में उर्वरक ट्रांस्पोर्टिंग के दौरान कुछ मात्रा में अनलोडिंग और मार्ग परिवर्तन के मामलों को उजागर किया है।