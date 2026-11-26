बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| EPFO 3.0 latest news 2026: नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब अपना प्रोविडेंट फंड (PF) निकालने के लिए आपको न तो लंबे फॉर्म भरने होंगे और न ही हफ्तों इंतजार करना पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) दिसंबर के अंत तक यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के जरिए पीएफ निकासी की सुविधा शुरू करने जा रहा है। इसके तहत यूपीआई से पैसा निकालने की न्यूनतम सीमा (Minimum Limit) 1,000 रुपए तय की जा सकती है।

क्यों तय की जा रही है 1,000 रुपए की लिमिट? अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि 1,000 रुपए की न्यूनतम सीमा इसलिए रखी जा रही है ताकि लोग बार-बार बहुत छोटी रकम निकालने के लिए रिक्वेस्ट न डालें। इससे ईपीएफओ के सिस्टम पर प्रोसेसिंग का अनावश्यक बोझ नहीं बढ़ेगा। इस सुविधा के लिए तकनीक पूरी तरह तैयार है और यूजर्स के साथ दो राउंड के ट्रायल भी पूरे हो चुके हैं। टेस्टिंग के दौरान सामने आए बग्स (तकनीकी खामियों) को ठीक कर लिया गया है। एक अधिकारी ने बताया,