बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। EPFO Investment News: प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों का पीएफ कटता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इस पैसे को अलग-अलग जगह निवेश करता है और फिर साल के अंत में कर्मचारियों के जमा पर ब्याज देता है। अब EPFO अपने निवेश के तरीके में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रहा है।

अभी तक आपके पीएफ का पैसा मुख्य रूप से सरकारी सिक्योरिटीज, बॉन्ड और शेयर बाजार से जुड़े विकल्पों में लगाया जाता रहा है। लेकिन अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन निवेश का कुछ हिस्सा AIF यानी Alternative Investment Funds में लगा सकता है। इसके तहत स्टार्टअप और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश किया जा सकता है।

EPFO कितना पैसा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में लगा सकता है? सूत्रों के अनुसार, किसी वित्तीय वर्ष में AIF (अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड) के लिए सालाना आवंटन, उस वर्ष प्राप्त होने वाले नए निवेश (फ्रेश इनफ्लो) के 3 प्रतिशत तक सीमित रहेगा।

EPFO के पास निवेश के लिए उपलब्ध कुल राशि लगभग 30 लाख करोड़ रुपये है। वर्ष 2024-25 में, कुल सालाना योगदान लगभग 3.36 लाख करोड़ रुपये रहा। यानी इसका तीन प्रतिशत करीब ₹10,080 करोड़ रुपये होगा। इतना ही पैसा EPFO AIF में लगा सकता है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के अनुसार, AIF भारत में गठित एक निजी निवेश माध्यम है जो ट्रस्ट, कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या कॉर्पोरेट निकाय के रूप में हो सकता है। यह घरेलू या विदेशी निवेशकों से फंड इकट्ठा करता है और एक तय नीति के अनुसार उनका निवेश करता है, ताकि निवेशकों को लाभ मिल सके।