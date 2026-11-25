नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) ने कर्मचारी भविष्य निधि के ग्राहकों के लिए सिस्टेमेटिक विड्रॉल प्लान (SWP) विकल्प को मंजूरी दे दी है, लेकिन ग्राहक अभी भी इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि क्या टुकड़ों में निकाले जाने वाला यह पेमेंट टैक्स-फ्री होगा।

बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, आयकर अधिनियम, 2025 में संशोधन के माध्यम से मासिक भुगतान को कर-मुक्त घोषित करने के लिए वित्त मंत्रालय से संपर्क करने जा रहा है। चूंकि सीबीटी (कन्वर्स टैक्स-फ्री) के तहत ईपीएफ ग्राहकों को सेवानिवृत्ति के बाद भी योगदान करने की अनुमति मिलने की उम्मीद है, इसलिए ऐसे ईपीएफ योगदान से प्राप्त ब्याज पर टैक्स के नियम स्पष्ट नहीं हैं।

क्या है श्रम मंत्रालय की तैयारी? रिपोर्ट के अनुसार, श्रम मंत्रालय ईपीएफ अंशदान पर मिलने वाले ब्याज पर कर छूट के लिए वित्त मंत्रालय से संपर्क करने की तैयारी में है। श्रम मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से इस विषय पर बातचीत शुरू कर दी है और आयकर अधिनियम, 2025 में आवश्यक संशोधन पर विचार-विमर्श के लिए इस मामले को आगे बढ़ाएगा।

19 नवंबर, 2026 को CBT की 240वीं बैठक में रिटायर होने वाले सदस्यों के लिए नई 'सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान' (SWP) सुविधा (विकल्प) को मंजूरी दी गई। इस पहल के तहत, ग्राहक मासिक, त्रैमासिक या अर्धवार्षिक रूप से शेष राशि निकाल सकते हैं और उस पर ब्याज अर्जित कर सकते हैं।