नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को "स्कीम फॉर एन्हांसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट (सीआईई) मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम" को मंजूरी दे दी। 11,000 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान वाली इस योजना का उद्देश्य भारत में निर्माण और अवसंरचना उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती प्रदान करना है।

इसके साथ मोदी कैबिनेट ने असम के सिलचर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी भी दी। आइए जानते हैं कि आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कौन-कौन से बड़े फैसले लिए गए। 8 वर्ष के लिए चलेगी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम योजना केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक बयान के अनुसार, स्कीम फॉर एन्हांसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट (सीआईई) मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम योजना को भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) द्वारा लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य निर्माण एवं अवसंरचना उपकरणों (कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्यूपमेंट-सीआईई) और उनके कंपोनेंट्स के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करना तथा देश में एक समर्पित परीक्षण सुविधा स्थापित करना है। इससे भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और वैश्विक सीआईई बाजार में उसकी स्थिति मजबूत होगी।

यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से आठ वर्षों के लिए लागू होगी, जिसमें पहले दो वर्ष (2026-27 से 2027-28) विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए होंगे। इसके बाद पांच वर्षों (2028-29 से 2032-33) तक प्रोत्साहन राशि वितरित की जाएगी। अंतिम वर्ष 2033-34 में 2032-33 की अतिरिक्त बिक्री के आधार पर प्रोत्साहनों का निपटान किया जाएगा।

सिलचर में बनेगा एयरपोर्ट केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को असम के सिलचर में 2,014 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से नया हवाई अड्डा बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि सिलचर के डोलू में प्रस्तावित नए हवाई अड्डे पर व्यस्ततम समय में 800 यात्रियों को संभालने की क्षमता होगी। इसकी सालाना यात्री क्षमता 10.1 लाख होगी। इस परियोजना पर 2,014 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है और इसके लिए वित्त का इंतजाम भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) अपने आंतरिक संसाधनों से करेगा।

कामराजार पोर्ट के दूसरे कंटेनर टर्मिनल के विकास की मंजूरी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कामराजार पोर्ट लिमिटेड (KPL) में दूसरे कंटेनर टर्मिनल के विकास के लिए प्रस्तावित परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत 'डिजाइन, निर्माण, वित्तपोषण, संचालन और हस्तांतरण' (DBFOT) आधार पर विकसित की जाएगी। GST सहित इस परियोजना की अनुमानित लागत 4,288.26 करोड़ रुपये है।