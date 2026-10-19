Starlink कॉन्ट्रोवर्सी के बीच मस्क का बड़ा एलान, हर बच्चे को SpaceX का बनाएंगे पार्टनर; देंगे इतने शेयर

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: दुनिया के दिग्गज अरबपति एलन मस्क ने एक ऐसा ऐलान किया है, जिससे अमेरिका के लाखों बच्चों को सीधे शेयर बाजार से जुड़ने का मौका मिल सकता है। मस्क (Elon musk) ने कहा है कि वह अमेरिका के हर बच्चे को अपनी कंपनी SpaceX का एक शेयर देंगे। उन्होंने इस पहल को अपनी कई योजनाओं में से पहली बताया है।

कब और कैसे मिलेंगे SpaceX के शेयर? एलन मस्क ने 19 अक्टूबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस योजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगले साल अमेरिका के हर बच्चे को SpaceX का एक शेयर दिया जाएगा। हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि शेयर किस महीने या तारीख से बांटे जाएंगे और क्या यह प्रक्रिया एक साथ पूरी होगी या अलग-अलग चरणों में होगी।

इसके अलावा, कंपनी ने यह भी नहीं बताया है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए बच्चों को किस तरह की पात्रता पूरी करनी होगी। यह भी स्पष्ट नहीं है कि सिर्फ अमेरिकी नागरिकों को इसका फायदा मिलेगा या अमेरिका में रहने वाले दूसरे बच्चों को भी इसमें शामिल किया जाएगा।

करीब 7 करोड़ बच्चों तक पहुंच सकती है योजना अमेरिका में 18 साल से कम उम्र के करीब 7.2 करोड़ बच्चे हैं। ऐसे में अगर मस्क अपनी घोषणा के मुताबिक सभी बच्चों को एक-एक शेयर देते हैं, तो यह दुनिया की सबसे बड़ी व्यक्तिगत शेयर बांटने वाली पहलों में से एक हो सकती है।

रिपोर्ट के मुताबिक, SpaceX के मौजूदा मूल्यांकन के आधार पर इस योजना के तहत दिए जाने वाले शेयरों की कुल कीमत करीब 10.5 अरब डॉलर हो सकती है। हालांकि, यह अनुमान है। शेयर की कीमत और योजना की शर्तों के आधार पर वास्तविक मूल्य अलग हो सकता है।