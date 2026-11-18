नई दिल्ली। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बुधवार को अपने मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) दीपक राजावत को एयरलाइन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त करने की घोषणा की। उनकी नियुक्ति 1 दिसंबर, 2026 से प्रभावी होगी।

राजावत एयरलाइन के वित्त विभाग का नेतृत्व करने और एयर इंडिया समूह के भीतर तेजी से विस्तार के दौर में इसकी विकास एवं बदलाव संबंधी पहलों में योगदान देने के बाद शीर्ष पद की जिम्मेदारी संभालेंगे।

1 दिसंबर से प्रभावी होगी नियुक्ति

एयरलाइन ने कहा, "एयर इंडिया एक्सप्रेस के निदेशक मंडल ने आज दीपक राजावत को एयरलाइन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। उनकी नियुक्ति 1 दिसंबर, 2026 से प्रभावी होगी।"

एयरलाइन ने आगे कहा, "वर्तमान में एयरलाइन के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्यरत दीपक, कंपनी के वित्त विभाग का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने और एयरलाइन की विकास एवं बदलाव की यात्रा में योगदान देने के बाद इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे।"

विमानन और वित्त क्षेत्र में दो दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राजावत एक अनुभवी पेशेवर हैं। उन्हें वित्तीय प्रबंधन, वाणिज्यिक परिचालन और रणनीतिक योजना के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल है। एयर इंडिया एक्सप्रेस में सीएफओ के रूप में शामिल होने के बाद से उन्होंने एयरलाइन की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के साथ-साथ इसके विस्तार और एकीकरण के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विस्तारा से की थी शुरुआत एयर इंडिया एक्सप्रेस से पहले राजावत विमानन कंपनी विस्तारा की शुरुआत से ही इससे जुड़े रहे और उन्होंने कॉरपोरेट योजना, विमान अधिग्रहण और वित्त सहित कई क्षेत्रों में नेतृत्वकारी पदों पर काम किया। बाद में उन्होंने विस्तारा के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी (सीसीओ) के रूप में भी काम किया। इस दौरान उन्होंने राजस्व प्रबंधन, नेटवर्क योजना, बिक्री एवं वितरण, गठजोड़ एवं साझेदारी, उत्पाद विकास, उड़ान के दौरान दी जाने वाली सेवाओं, विपणन, ब्रांडिंग और ग्राहक अनुभव जैसे क्षेत्रों की जिम्मेदारी संभाली।

उनके कार्यकाल के दौरान विस्तारा घरेलू बाजार हिस्सेदारी के लिहाज से भारत की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई। साथ ही, स्काईट्रैक्स की ओर से दुनिया की शीर्ष एयरलाइनों की रैंकिंग में जगह बनाकर उसे वैश्विक पहचान मिली। इस रैंकिंग में विस्तारा 2022 में 20वें और 2023 तथा 2024 में 16वें स्थान पर रही।

इस नियुक्ति पर एयर इंडिया एक्सप्रेस के चेयरमैन निपुण अग्रवाल ने कहा, "दीपक वित्तीय विशेषज्ञता, वाणिज्यिक समझ और विमानन क्षेत्र के गहन अनुभव का अनूठा संयोजन लेकर आए हैं। टाटा समूह की एयरलाइनों में एक दशक से अधिक समय के दौरान उन्होंने यह अनुभव हासिल किया है।"