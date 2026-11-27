बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: दिसंबर का महीना शुरू होने वाला है और इसके साथ ही आम लोगों की जेब, बैंकिंग और निवेश से जुड़े कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं। 1 दिसंबर 2026 से SBI क्रेडिट कार्ड के कुछ ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त चार्ज देना होगा। वहीं, कमोडिटी बाजार में ट्रेडिंग करने वालों के लिए SEBI के नए मार्जिन नियम लागू होंगे। इसके अलावा आधार में ईमेल अपडेट कराने की मुफ्त सुविधा और पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की आखिरी तारीख भी बेहद करीब है। LPG सिलेंडर की कीमतों में भी हर महीने की तरह 1 दिसंबर को समीक्षा होगी। ऐसे में महीने की शुरुआत से पहले इन बदलावों को जानना (December rule change) जरूरी है।

1. SBI क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना पड़ेगा महंगा अगर आप SBI क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो 1 दिसंबर से आपको कुछ खास ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त चार्ज देना पड़ सकता है। SBI Card ने ट्रांसपोर्टेशन और फ्यूल से जुड़े बड़े ट्रांजैक्शन पर 1% फीस लगाने का फैसला किया है।

30,000 रुपये से ज्यादा के हर योग्य ट्रांसपोर्टेशन ट्रांजैक्शन पर 1% फीस लगेगी।

यह चार्ज हर ट्रांजैक्शन के आधार पर लगेगा, न कि पूरे महीने के खर्च पर।

उदाहरण के लिए, अगर आपने एक बार में 35,000 रुपये का ट्रांसपोर्टेशन पेमेंट किया तो आपको 350 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। फ्यूल खर्च पर भी लगेगी फीस अगर किसी बिलिंग साइकिल में आपके SBI क्रेडिट कार्ड से कुल फ्यूल खर्च 50,000 रुपये से ज्यादा हो जाता है तो पूरे फ्यूल खर्च पर 1% फीस लगेगी।

2. कमोडिटी ट्रेडिंग के मार्जिन नियम बदलेंगे 1 दिसंबर से कमोडिटी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करने वालों के लिए SEBI के नए मार्जिन नियम लागू होंगे। अब कमोडिटी की कीमतों में उतार-चढ़ाव यानी वोलैटिलिटी के आधार पर न्यूनतम शुरुआती मार्जिन तय होगा।

नए नियम के मुताबिक: कम वोलैटिलिटी वाली कमोडिटी पर 6% मार्जिन।

मध्यम वोलैटिलिटी वाली कमोडिटी पर 8% मार्जिन।

ज्यादा वोलैटिलिटी वाली कमोडिटी पर 10% मार्जिन। इसके अलावा कम और मध्यम वोलैटिलिटी वाली कमोडिटी के लिए मार्जिन पीरियड ऑफ रिस्क 2 दिन और ज्यादा वोलैटिलिटी वाली कमोडिटी के लिए 3 दिन होगा। इससे ट्रेडर्स को अपनी पोजीशन के हिसाब से ज्यादा या कम फंड रखना पड़ सकता है।

3. विदेश में रहने वाले निवेशकों के लिए आसान होगी KYC SEBI के नए नियमों के तहत NRI, OCI और FATF के नियमों का पालन करने वाले देशों में रहने वाले योग्य विदेशी निवेशकों के लिए KYC प्रक्रिया आसान होने जा रही है। 3 दिसंबर से योग्य निवेशक SEBI के साथ रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी के जरिए रिमोट तरीके से KYC पूरी कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए भारत आने की जरूरत नहीं होगी। इससे विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय शेयर बाजार में निवेश करना आसान हो सकता है।

4. आधार में ईमेल अपडेट कराने का मौका आधार कार्ड में अपना ईमेल एड्रेस अपडेट कराना चाहते हैं तो आपके पास 31 दिसंबर 2026 तक का मौका है। UIDAI ने आधार मोबाइल ऐप के जरिए ईमेल एड्रेस अपडेट कराने पर लगने वाली 75 रुपये की फीस को 6 महीने के लिए माफ किया है। यह सुविधा 1 जुलाई 2026 से शुरू हुई थी और 31 दिसंबर 2026 तक मुफ्त रहेगी।

5. पेंशनर्स के लिए 30 नवंबर आखिरी तारीख केंद्र सरकार के पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2026 है। पेंशन जारी रखने के लिए हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी होता है। पेंशनर्स डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण के जरिए ऑनलाइन भी अपना सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। अगर तय समय तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया जाता है तो पेंशन के भुगतान में देरी या रुकावट आ सकती है।

6. LPG सिलेंडर की कीमतों पर रहेगी नजर हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। ऐसे में 1 दिसंबर को भी घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडर की नई कीमतें जारी हो सकती हैं।