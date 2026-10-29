DA Hike: महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी के बाद कितनी बढ़ जाएगी सैलरी? ₹18000 से ₹56000 तक का पूरा कैलकुलेशन

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| DA Hike Latest News: दीवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के गुड न्यूज मिल चुकी है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% (DA Hike) की बढ़ोतरी का एलान कर दिया। जिससे अब डीए 60% से बढ़कर 63% हो गया है।

यह नई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगी। इस बड़े फैसले से देश के लगभग 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा। इससे उनकी सैलरी में शानदार इजाफा होना तय है। सरकारी खजाने पर ₹10,016 करोड़ का बोझ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगाई गई। इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर सालाना 10,016 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। यह फैसला लगातार बढ़ती महंगाई के असर को कम करने के लिए लिया गया है।

पे लेवल न्यूनतम मूल वेतन (₹ प्रति माह) पुराना डीए (60%) नया डीए (63%) मासिक बढ़ोतरी Level 1 ₹18,000 ₹10,800 ₹11,340 ₹540 Level 2 ₹19,900 ₹11,940 ₹12,537 ₹597 Level 3 ₹21,700 ₹13,020 ₹13,671 ₹651 Level 4 ₹25,500 ₹15,300 ₹16,065 ₹765 Level 5 ₹29,200 ₹17,520 ₹18,396 ₹876 Level 6 ₹35,400 ₹21,240 ₹22,302 ₹1,062 Level 7 ₹44,900 ₹26,940 ₹28,287 ₹1,347 Level 8 ₹47,600 ₹28,560 ₹29,988 ₹1,428 Level 9 ₹53,100 ₹31,860 ₹33,453 ₹1,593 Level 10 ₹56,100 ₹33,660 ₹35,343 ₹1,683 कब मिलेगा एरियर और बढ़ा हुआ वेतन? कर्मचारियों को अक्टूबर महीने की सैलरी के साथ बढ़ा हुआ डीए नहीं मिलेगा, क्योंकि वेतन चक्र महीने की 15 तारीख से अगली 15 तारीख तक चलता है। कर्मचारियों को जुलाई से अक्टूबर तक यानी 4 महीने का बकाया एरियर नवंबर के आखिर में मिलने वाली सैलरी के साथ दिया जाएगा। हालांकि, ऑल इंडिया डिफेंस एंप्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) के सचिव सी श्रीकुमार का कहना है कि उनका संगठन सरकार से यह मांग करेगा कि कर्मचारियों को एरियर का भुगतान दीवाली से पहले ही कर दिया जाए ताकि त्योहार फीका न पड़े।

अन्य वेतन आयोग के कर्मचारियों को भी लाभ केवल सातवें वेतन आयोग के दायरे वाले कर्मचारी ही नहीं, बल्कि पुराने वेतन आयोगों के तहत आने वाले कर्मचारियों को भी इस बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। छठा वेतन आयोग (6th CPC): डीए की दर 262% से बढ़कर 269% हो गई है।

डीए की दर 262% से बढ़कर 269% हो गई है। पांचवां वेतन आयोग (5th CPC): डीए की दर 483% से बढ़कर 497% हो गई है। यह डीए जुलाई 2025 से जून 2026 के बीच अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के 12 महीने के औसत (148.65) के आधार पर तय किया गया है।