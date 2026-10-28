8th Pay Commission: महंगाई भत्ता 3% बढ़कर 63% हुआ, अब आठवें वेतन आयोग में होगा मर्ज?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| 8th Pay Commission DA Merger: केंद्रीय कर्मचारियों को दीवाली से 10 दिन पहले गुड न्यूज मिल गई। केंद्र सरकार ने बुधवार, 28 अक्टूबर को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी (DA Hike 2026) कर दी। जिसके बाद सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता 60% से बढ़कर 63% हो गया।

बढ़ी हुई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू मानी जाएंगी। सरकार के इस फैसले से देश के करीब 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ होगा। छठें और पांचवें वेतन आयोग वालों का DA कितना? छठे वेतन आयोग के दायरे में आने वालों का डीए 262% से बढ़कर 269% (+7%) और पांचवें वेतन आयोग के तहत 483% से बढ़कर 497% (+14%) हो गया है। इस पूरी डीए बढ़ोतरी पर सरकार 10,016 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

बेसिक सैलरी में कब मर्ज होगा डीए? अब सवाल है डीए तो बढ़ गया, लेकिन बेसिक सैलरी में डीए मर्ज कब होगा? इसे लेकर नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (NFIR) के कार्यकारी अध्यक्ष बीसी शर्मा (BC Sharma) ने बताया कि जब महंगाई भत्ता (DA) 50% तक पहुंच जाता है, तो उसे बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाता है।

इसके साथ ही तमाम अलाउंस (जैसे HRA) भी 25% तक बढ़ जाते हैं। पिछले वेतन आयोगों में भी DA को मर्ज करने के बाद ही नया मल्टीप्लायर फैक्टर तय किया गया था। सरकार आठवें वेतन आयोग में इसे हर हाल में लागू करेगी। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है, तो उन्हें नया फिटमेंट फैक्टर और भी ज्यादा देना पड़ सकता है।

अब क्या होता है: मौजूदा नियमों के तहत DA 50% या उससे ज्यादा होने पर भी इसे बेसिक सैलरी में मर्ज नहीं किया जाता। इसके बजाय, HRA, बच्चों की शिक्षा भत्ता (CEA), हॉस्टल सब्सिडी और ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में अपने आप बढ़ोतरी (आमतौर पर 25%) हो जाती है।

बेसिक कब बढ़ेगा: जैसे ही आठवां वेतन आयोग लागू होगा, पिछला जितना भी डीए होगा, वह बेसिक में मर्ज होकर एक 'न्यू बेसिक' बनाएगा। इससे भविष्य में मिलने वाले एचआरए और ग्रेच्युटी की गणना बड़े आधार पर होगी, जिससे रिटायरमेंट के समय मिलने वाली राशि में लाखों का इजाफा होगा।