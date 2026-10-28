DA Hike: महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी, कितनी बढ़कर आएगी सैलरी? देखें पूरा कैलकुलेशन

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने DA में 3 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। जिसके बाद सातवें वेतन आयोग के तहत यह 60% से बढ़कर 63% हो गया है। इसका सीधा असर हर महीने मिलने वाली सैलरी पर पड़ेगा। नई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी।

क्या मिलेगा फायदा? सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों की मासिक सैलरी में इजाफा होगा, जबकि पेंशनभोगियों को भी महंगाई राहत बढ़ने का फायदा मिलेगा। इसके अलावा, छठे वेतन आयोग के दायरे में आने वालों का डीए 262% से बढ़कर 269% (+7%) और पांचवें वेतन आयोग के तहत 483% से बढ़कर 497% (+14%) हो गया है। इस पूरी डीए बढ़ोतरी पर सरकार 10,016 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

सरकार के इस कदम से देश के लगभग 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को सीधा फायदा पहुंचेगा। यह पूरी बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत तय किए गए फॉर्मूले के आधार पर की गई है।

किसकी सैलरी कितनी बढ़ेगी? देखिए पूरा कैलकुलेशन DA (Dearness Allownces) अब 60% से बढ़कर 63% हो चुका है, तो कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी का अतिरिक्त 3% महंगाई भत्ते के रूप में मिलेगा। अलग-अलग बेसिक पे पर इसका हिसाब इस तरह होगा।