DA Hike 2026: महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी का एलान हो सकता है आज, कैबिनेट बैठक में सरकार दे सकती है मंजूरी!

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| DA Hike 2026: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत (DA DR Hike) में बढ़ोतरी को लेकर आज अच्छी खबर आ सकती है। 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाले डीए-डीआर का इंतजार कर रहे लाखों कर्मचारियों की नजर अब 21 अक्टूबर याानी आज होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक पर है। माना जा रहा है कि सरकार इस बैठक में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी दे सकती है।

कर्मचारी संगठनों को डीए बढ़ने की उम्मीद ऑल इंडिया एनपीएस इंप्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल का कहना है कि डीए के ऐलान (DA Hike 2026) में इस बार काफी देरी हो चुकी है। ऐसे में उम्मीद है कि बुधवार यानी आज होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला लिया जा सकता है।

वहीं, ऑल इंडिया डिफेंस इंप्लॉइज फेडरेशन के सचिव सी. श्रीकुमार ने भी बैठक के बाद डीए बढ़ोतरी की घोषणा होने की उम्मीद जताई है। डीए में देरी से कर्मचारियों और पेंशनर्स की चिंता बढ़ रही है। इसी के चलते कंफेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉइज एंड वर्कर्स ने 16 अक्टूबर को अलग-अलग कार्यस्थलों पर लंच ब्रेक के दौरान प्रदर्शन किया था। संगठन ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर 1 जुलाई से डीए, डीआर और बोनस का जल्द ऐलान करने की मांग की थी।