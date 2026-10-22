DA Hike 2026: 3 कैबिनेट बीतीं, दशहरा भी निकला, आखिर कब मिलेगा महंगाई भत्ता? संगठनों का फूटा गुस्सा- 'खैरात नहीं मांगी'

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| DA Hike 2026: आमतौर पर केंद्र सरकार दशहरे तक केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA DR Hike) में बढ़ोतरी का ऐलान कर देती है। लेकिन इस बार, कर्मचारियों और पेंशनर्स का इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रह। सबको पूरी उम्मीद थी कि बुधवार, 21 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक में गुड न्यूज मिलेगी, लेकिन वहां भी निराशा ही हाथ लगी। अब हर कर्मचारी की जुबान पर एक ही सवाल है कि आखिर सरकार DA पर फैसला कब लेगी?

5 साल में कब-कब बढ़ा DA-DR? क्रम संख्या कब हुई घोषणा DA rate (%) कितनी बढ़ोतरी हुई 1 22 अप्रैल, 2026 60% 2% 2 6 अक्टूबर, 2025 58% 3% 3 2 अप्रैल, 2025 55% 2% 4 21 अक्टूबर, 2024 53% 3% 5 12 मार्च, 2024 50% 4% 6 20 अक्टूबर, 2023 46% 4% 7 3 अप्रैल, 2023 42% 4% 8 3 अक्टूबर, 2022 38% 4% 9 31 मार्च, 2022 34% 3% 10 25 अक्टूबर, 2021 31% 3% 11 20 जुलाई, 2021 28% 11% कर्मचारी संगठनों का फूटा गुस्सा भत्ते के ऐलान में हो रही इस देरी से कर्मचारी संगठनों में भारी आक्रोश है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल ने इस स्थिति को बेहद निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि लगातार तीन कैबिनेट बैठकों में डीए-डीआर (DA DR Hike 2026) पर कोई फैसला नहीं लिया गया। आमतौर पर अक्टूबर की सैलरी में बढ़ा हुआ DA और पिछले महीनों का एरियर जुड़कर आ जाता है, लेकिन इस बार सरकार की बेरुखी से ऐसा नहीं हो रहा है। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा कि,