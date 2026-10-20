DA Hike 2026: 3% डीए बढ़ोतरी का इंतजार खत्म! कल महंगाई भत्ते का एलान कर सकती है सरकार? कितनी बढ़ जाएगी सैलरी

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| फेस्टिव सीजन में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर है। एक जुलाई से लागू होने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत (DA DR Hike 2026) में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों कर्माचरियों का इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है। ऐसे में उनकी नजर बुधवार, 21 अक्टूबर 2026 को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की साप्ताहिक बैठक पर टिकी हैं। जानकारों का मानना है कि इस बार डीए की घोषणा में पहले ही काफी देरी हो चुकी है, ऐसे में सरकार कल होने वाली बैठक में कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है।

कर्मचारी संगठनों का क्या कहना है? ऑल इंडिया एनपीएस इंप्लॉइज फेडरेशन के राष्टीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल (AINPS Manjeet Patel) ने बताया कि, इस बार डीए के ऐलान में काफी देर हो चुकी है, इसलिए पूरी उम्मीद है कि आगामी बुधवार की कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लग सकती है।

वहीं, ऑल इंडिया डिफेंस इंप्लॉइज फेडरेशन के सचिव सी श्रीकुमार का भी कहना है कि बुधवार की बैठक के बाद डीए बढ़ोतरी का आधिकारिक एलान अब तय नजर आ रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का गुस्सा और चिंता लगातार बढ़ रही थी। यही वजह है कि कंफेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पलॉइज एंड वर्कर्स ने 16 अक्टूबर को कार्यस्थलों पर लंच-आवर के दौरान जोरदार प्रदर्शन भी किया था। इस संबंध में कैबिनेट सचिव को लिखे गए पत्र में तुरंत 1 जुलाई से डीए-डीआर और बोनस (DA DR and Bonus 2026) की घोषणा करने की मांग की गई थी। हालांकि, सरकार ने पिछले दिनों रेलवे कर्मचारियों के लिए पीएलबी (परफॉर्मेंस-लिंक्ड बोनस) और नॉन-पीएलबी बोनस का एलान तो कर दिया था, लेकिन डीए पर फैसला टल गया था।

इस बार के औसत आंकड़ों को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि डीए में 3% की बढ़ोतरी (DA Hike 2026) की जा सकती है, जिससे यह बढ़कर 60% से सीधे 63 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा। हालांकि, अंतिम मुहर सरकार के आधिकारिक ऐलान के बाद ही लगेगी।