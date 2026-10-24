260 GW के पार पहुंची मांग: सूर्यास्त के बाद कैसे रोशन रहेगा भारत? रिन्यूएबल एनर्जी के दौर में कोयले की वापसी!

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारत का बिजली सिस्टम एक बढ़ती हुई चुनौती का सामना कर रहा है, क्योंकि बिजली की मांग रिन्यूएबनल एनर्जी के तेजी से विस्तार के साथ बढ़ रही है। सौर और पवन क्षमता बढ़ रही है, लेकिन सूर्यास्त के बाद एक भरोसेमंद बिजली सप्लाई सुनिश्चित करना एक प्रमुख चिंता का विषय बना हुआ है।

हाल की योजना चर्चाओं में 2035 तक 105–150 गीगावाट कोयला-आधारित क्षमता जोड़ने की संभावना पर विचार किया गया है, जो पहले के 97 गीगावाट के एक्सपेंशन स्टैंडर्ड से अधिक है।

कितनी पहुंची बिजली की मांग? कारखानों, परिवहन, डेटा सेंटर्स, घरों और एयर कंडीशनर्स को दिन भर बिजली की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से शाम के पीक घंटों के दौरान। बड़ी स्थापित सौर क्षमता अपने आप मांग को पूरा नहीं करती जब सूर्य का प्रकाश उपलब्ध नहीं होता है।

पवन और जलविद्युत सप्लाई को पूरक कर सकते हैं, लेकिन उनका उत्पादन मौसम की स्थिति और मौसमी भिन्नताओं पर निर्भर करता है। रिपोर्ट्स से संकेत मिलता है कि 5 अक्टूबर, 2026 को पीक बिजली की मांग लगभग 260 गीगावाट तक पहुंच गई। एक पहले के सरकारी रिलीज ने 25 अप्रैल को 256.1 गीगावाट की रिकॉर्ड पीक मांग की पुष्टि की थी।

उत्पादन मांग से मेल नहीं खाता... ऊपर बताए गए आंकड़े उस पैमाने को उजागर करते हैं जिसे ग्रिड ऑपरेटरों को मैनेज करना होता है। जब उत्पादन मांग से मेल नहीं खाता, तो सिस्टम को विश्वसनीय पावर प्लांट्स, एनर्जी स्टोरेज, लचीला उत्पादन या मांग मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है।

कोयला-बेस्ड पावर प्लांट वर्तमान में इस डिस्पैचेबल बिजली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रदान करते हैं, भले ही भारत धीरे-धीरे अपनी ऊर्जा मिश्रण को बदल रहा है।

1121 GW बिजली उत्पादन क्षमता का अनुमान केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की मार्च 2026 की राष्ट्रीय उत्पादन पर्याप्तता योजना FY36 तक लगभग 1,121 गीगावाट की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का अनुमान लगाती है। अनुमानित मिश्रण में 315 गीगावाट कोयला-आधारित क्षमता, 509 गीगावाट सौर, 155 गीगावाट पवन, 78 गीगावाट बड़ी जलविद्युत और 22 गीगावाट परमाणु उत्पादन शामिल हैं, साथ ही छोटे श्रेणियाँ।

योजना में 174 गीगावाट ऊर्जा भंडारण क्षमता की भी कल्पना की गई है, जो 888 GWh के बराबर है। इसमें 80 गीगावाट/321 GWh बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली और 94 गीगावाट/567 GWh पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाएं शामिल हैं।

गैर-जीवाश्म स्रोतों के FY36 तक स्थापित उत्पादन क्षमता का लगभग 70 प्रतिशत होने का अनुमान है। हालांकि, यह उनकी स्थापित क्षमता का हिस्सा दर्शाता है और इसका मतलब यह नहीं है कि वे हर घंटे 70 प्रतिशत बिजली की आपूर्ति करेंगे।

बिजली की आवश्यकता अतिरिक्त 105–150 गीगावाट कोयला क्षमता का अलग अनुमान बदलती मांग और प्रणाली की स्थिति के तहत बिजली की आवश्यकताओं के बारे में बाद की चर्चाओं को दर्शाता है। इसे CEA की अनुमानित कोयला क्षमता में स्वीकृत निर्माण कार्यक्रम के रूप में या यांत्रिक रूप से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

असल विस्तार भविष्य की मांग, परियोजना अप्रूलवल, कार्यान्वयन समयसीमाओं और विश्वसनीय बिजली के वैकल्पिक स्रोतों के विकास पर निर्भर करेंगे।

रिन्यूएनबल प्रोडक्शन की अवधि ऊर्जा भंडारण, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशन कॉस्ट यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे कि भारत अपनी भविष्य की बिजली आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेगा। बैटरी भंडारण कुछ दिन के समय की सौर उत्पादन को शाम के घंटों में स्थानांतरित कर सकता है, जिससे नवीकरणीय उत्पादन और चरम मांग के बीच असंगति को हल करने में मदद मिलती है।

हालांकि, रिन्यूएनबल प्रोडक्शन की कम अवधि के दौरान लंबे समय तक स्टोरेज या बिजली के अन्य लचीले स्रोतों की आवश्यकता हो सकती है।

पंप हाइड्रो स्टोरेज एक और ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जो विभिन्न ऊंचाई पर स्थित जलाशयों के बीच पानी के संचलन के माध्यम से ऊर्जा को संग्रहीत करता है। हालांकि, स्थल की उपलब्धता, जल आवश्यकताएं, पर्यावरणीय विचार और लंबे परियोजना-विकास समय सीमाएं तैनाती को बाधित कर सकती हैं।

ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी महत्वपूर्ण ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मजबूत बिजली नेटवर्क क्षेत्रों के बीच बिजली को ट्रांसफर कर सकते हैं, ग्रिड की लचीलापन में सुधार कर सकते हैं और रिन्यूएबल प्रोडक्शन के बेहतर उपयोग को सक्षम कर सकते हैं।

मांग-पक्ष उपाय, जिनमें ऊर्जा-कुशल शीतलन प्रणाली और शाम के चरम घंटों से दूर उपयुक्त बिजली खपत को स्थानांतरित करना शामिल है, ग्रिड पर दबाव को कम कर सकते हैं और अतिरिक्त पारंपरिक उत्पादन क्षमता की आवश्यकता को सीमित कर सकते हैं।

केंद्रीय नीति चुनौती विश्वसनीयता, सस्तीता और उत्सर्जन के बीच संतुलन बनाना है। कोयला-आधारित बिजली प्रेषणीयता प्रदान करती है, लेकिन इसके लिए निरंतर ईंधन आपूर्ति की आवश्यकता होती है और पर्यावरणीय लागत होती है। नए कोयला परियोजनाएं भी महत्वपूर्ण पूंजी निवेश और लंबे ऑपरेटिंग जीवन शामिल करती हैं, जो नवीकरणीय ऊर्जा और भंडारण प्रौद्योगिकियों के विकास के साथ बिजली क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती हैं।