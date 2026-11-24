बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| देश की प्रमुख ऑटो कंपनियों ने त्योहारों के बाद गाड़ियों के दाम नए सिरे से बढ़ाने का एलान कर दिया है। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, हुंदै और लग्जरी कार निर्माता ऑडी ने अपने वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है।

कच्चे माल और कमोडिटी की बढ़ती लागत की आंशिक भरपाई करने के लिए कंपनियां यह अतिरिक्त खर्च ग्राहकों पर डाल रही हैं। कंपनियों का कहना है कि गाड़ियों की अच्छी बिक्री के बावजूद बढ़ती लागत ने उनके ऑपरेटिंग मार्जिन और मुनाफे पर सीधा असर डाला है।

मारुति और टाटा की कारें कितनी महंगी? देश की सबसे बड़ी कार निर्माता मारुति सुजुकी इंडिया ने 22 नवंबर से चुनिंदा मॉडलों के दाम करीब 0.31 फीसदी बढ़ा दिए हैं। यह बढ़ोतरी वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में की गई तीन दौर की बढ़ोतरी के बाद हुई है, जो कुल मिलाकर एक फीसदी से थोड़ी ज्यादा थी।

वहीं, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड (TMPV) ने मंगलवार को पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक (EV) समेत अपनी सभी कारों और एसयूवी की कीमतों में औसतन 0.5 फीसदी इजाफे की घोषणा की। टाटा की नई कीमतें 1 दिसंबर, 2026 से लागू होंगी। कंपनी ने एक बयान में कहा कि इसका मकसद लागत में बढ़ोतरी के असर की आंशिक भरपाई करना है। अलग-अलग मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से कीमतों में अलग-अलग बढ़ोतरी होगी।

हुंदै और ऑडी ने कितना बढ़ाया दाम? दक्षिण कोरियाई वाहन निर्माता हुंदै मोटर इंडिया ने मंगलवार को शेयर बाजार को बताया कि वह लागत में तेज बढ़ोतरी के चलते 1 दिसंबर से चुनिंदा मॉडलों और वेरिएंट्स के दाम 8,000 रुपये तक बढ़ाएगी।