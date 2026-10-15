boAt की कश्ती पहुंची श्रीलंका और भूटान! दोनों देशों में हुई एंट्री; डबल हुआ कंपनी का इंटरनेशनल रेवेन्यू

एजेंसी, नई दिल्ली। बोट ने अपने अंतरराष्ट्रीय विस्तार के तहत श्रीलंका तथा भूटान में व्यक्तिगत ऑडियो उत्पादों, स्मार्टवॉच एवं चार्जिंग समाधानों के साथ कारोबार शुरू किया है जिससे वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का अंतरराष्ट्रीय राजस्व दोगुने से अधिक हो गया।

‘ऑडियो’ एवं पहनने योग्य उपकरण बनाने वाले ब्रांड ने बयान में कहा कि वह स्थानीय उपभोक्ताओं की पसंद, संबंधित उत्पाद श्रेणियों में अवसरों और बाजार की प्रतिक्रिया के आधार पर समय के साथ प्रत्येक बाजार में अपने उत्पादों को बढ़ाएगा। इन दोनों देशों में प्रवेश के साथ दक्षिण-पूर्व एशिया और खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) क्षेत्र में बोट की अंतरराष्ट्रीय मौजूदगी का विस्तार हुआ है।

क्या है कंपनी का लक्ष्य? बोट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) गौरव नैयर ने कहा, ‘‘हमारे लिए अंतरराष्ट्रीय विस्तार का मतलब एक ही उत्पाद को अधिक दुकानों तक पहुंचाना नहीं है। इसका मतलब है हर बाजार में अलग-अलग तरीके से अपनी मौजूदगी बनाना, स्थानीय उपभोक्ताओं को समझना और हर क्षेत्र में अपने उत्पादों को उनकी जरूरतों के अनुरूप बनाना।