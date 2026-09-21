क्या फिर रहे Bitcoin के दिन? $82000 के करीब पहुंचा भाव; अगर ऐसा हुआ तो $84000 भी होगा पार

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। 21 सितंबर को शुरुआती ट्रेडिंग में बिटकॉइन की कीमत $81,804 से ऊपर पहुँच गई। हालांकि बाद में इसमें थोड़ी गिरावट आई और यह करीब सवा 9 बजे $81,452.23 पर ट्रेड करने लगा। पिछले 24 घंटों में इसमें 1.42% और पूरे हफ्ते में 5.09% की बढ़त हुई है।

यह बढ़त फेडरल रिजर्व के सख्त रुख और CLARITY एक्ट को सीनेट से मंजूरी न मिलने जैसी चुनौतियों के बावजूद देखने को मिली, जबकि ETF में लगातार निवेश से इसकी माँग में सुधार हुआ।

क्रिप्टो मार्केट ने दिखाई मजबूती जानकारों का मानना है कि मुश्किल मैक्रो और पॉलिसी माहौल के बावजूद क्रिप्टो मार्केट ने काफी मजबूती दिखाई है। क्रिप्टो मार्केट में तेजी को रेगुलेटरी बदलावों से सपोर्ट मिला, जिसमें टोकनाइज्ड-स्टॉक ट्रेडिंग के लिए SEC की छूट और व्हाइट हाउस की समीक्षा के लिए भेजे गए नए CFTC क्रिप्टो प्रस्ताव शामिल हैं, जिससे मार्केट का सेंटीमेंट बेहतर हुआ। तेल की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव ने भी 'शॉर्ट स्क्वीज' को बढ़ावा दिया।

US स्पॉट बिटकॉइन ETF ने हफ्ते का अंत मामूली $6.2 मिलियन के नेट इनफ्लो के साथ किया, क्योंकि हफ्ते के बीच में हुई भारी रिडेम्पशन (बिकवाली) की भरपाई गुरुवार और शुक्रवार को हुई जोरदार खरीदारी से हो गई।

ईथर ETF रहे कमजोर ईथर ETF कमजोर रहे और हफ्ते का अंत लगभग $140 मिलियन के नेट आउटफ्लो के साथ किया। वहीं बिटकॉइन ने सभी प्रमुख 4-घंटे के मूविंग एवरेज को फिर से हासिल कर लिया, लेकिन $81,800-$82,500 का दायरा मुख्य रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है।

जानकार मानते हैं कि अगर यह इस दायरे से ऊपर लगातार बना रहता है, तो $83,000-$84,000 की ओर बढ़ने का रास्ता खुल सकता है, जबकि $80,000 पहला महत्वपूर्ण सपोर्ट बना हुआ है।