नई दिल्ली। देश की दिग्गज पैकेज्ड वाटर कंपनी बिस्लेरी इंटरनेशनल ने कहा कि स्वतंत्र प्रयोगशाला परीक्षणों में गोवा स्थित उसके संयंत्र से लिए गए पैकेटबंद पेयजल के नमूने में ब्रोमेट का स्तर निर्धारित सुरक्षा सीमा के भीतर पाया गया है। दरअसल, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने नमूने को असुरक्षित घोषित कर कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आदेश दिया था।

इसके बाद कंपनी एक बयान में कहा कि पिछले साल गोवा स्थित उसके प्लांट से लिए गए एक नमूने में ब्रोमेट का स्तर 12 माइक्रोग्राम प्रति लीटर पाया गया था, जो निर्धारित सीमा 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर से थोड़ा अधिक था। हालांकि, कंपनी द्वारा कराए गए स्वतंत्र परीक्षणों में केमिकल की मात्रा निर्धारत सीमा के भीतर पाई गई।

बिसलेरी ने बयान में और क्या कहा? कंपनी ने कहा, "बिसलेरी के लिए पेयजल सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम कड़े क्वालिटी कंट्रोल को बनाए रखते हैं...और उचित नियामक प्रक्रिया के माध्यम से इस मामले को सुलझाने के लिए एफएसएसएआई के साथ सहयोग जारी रखेंगे।" कंपनी की यह प्रतिक्रिया एफएसएसएआई द्वारा बिस्लेरी के पैकेटबंद पेयजल के नमूने को असुरक्षित पाए जाने और निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू करने की घोषणा के बाद आई है।