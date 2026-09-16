ये अरबपति एक दिन के लिए बना भिखारी, दुनिया ने पहचानने से किया इनकार; खुद के वॉचमैन ने मारा धक्का

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में महाराष्ट्र के BJP MLA पराग शाह, जो राज्य के सबसे अमीर विधायकों में से एक हैं, ने अपनी सिक्योरिटी, कार और महंगी चीजों को छोड़कर एक भिखारी के कपड़े पहन लिए और मुंबई के घाटकोपर की सड़कों पर भीख मांगते हुए एक दिन बिताया। उन्होंने कहा कि इस अनुभव ने उन्हें "जिंदगी की असलियत" की एक झलक दिखाई। उनकी नेटवर्थ करीब 5000 हजार करोड़ रुपये आंकी जाती है।

वॉचमैन ने मारा धक्का शाह ने बताया कि जब वे अपने घर पर गए तो उनके अपने वॉचमैन ने उन्हें असली भिखारी समझकर झक्का दिया। यहां तक कि उनके खुद के दोस्त ने उन्हें दौड़ाकर भगा दिया। शाह के दोस्त सबकी मदद करते हैं, मगर भिखारी के वेश में अपने दोस्त को नहीं पहचाना। शाह ने ऐसा एक घर्मगुरु की सलाह पर किया था।

क्या करते हैं पराग शाह? एक गुजराती जैन और कॉमर्स बैकग्राउंड से ग्रेजुएट वाले, पराग शाह ने 1991 में अपने परिवार के कंस्ट्रक्शन बिजनेस से अपने करियर की शुरुआत की। 2002 में, अपनी काबिलियत, बिजनेस की समझ, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स और विजन के साथ उन्होंने 'मैन इन्फ्राकंस्ट्रक्शन लिमिटेड' की स्थापना की।

कितनी है मैन इन्फ्राकंस्ट्रक्शन की मार्केट कैपिटल? शाह की लीडरशिप में मैन इन्फ्राकंस्ट्रक्शन 2010 में लिस्ट हुई। उन्हें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लगभग 25 सालों का अच्छा-खासा अनुभव है और उन्होंने इतने सालों में हजारों लोगों को रोजगार भी दिया है। आज मैन इन्फ्राकंस्ट्रक्शन की मार्केट कैपिटल 5000 करोड़ रुपये से अधिक है।