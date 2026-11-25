बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। दुनिया की सबसे बड़ी टनल बोरिंग मशीन (TBM) बनाने वाली कंपनियों में जर्मनी की हेरेनक्नेक्ट एजी (Herrenknecht AG) और चीनी की चाइना रेलवे इंजीनियरिंग इक्विपमेंट ग्रुप (CREG और चाइना रेलवे कंस्ट्रक्शन हेवी इंडस्ट्री (CRCHI) जैसों का नाम शामिल है। भारत में इस तरह की मशीनें बनती तो लेकिन फिलहाल भारतीय स्वामित्व वाली कोई भी कंपनी पर पूरी टनल बोरिंग मशीनें (TBMs) नहीं बना रही है।

इन मशीनों के लिए हम विदेशी देशों खासकर चीन पर निर्भर हैं। लेकिन चीन ने बीते 18 नवंबर से टनल बोरिंग मशीनों (TBMs) के निर्यात पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए है। इसकी घोषणा 19 अक्टूबर को ही गई गई थी। चीन इसी तरह रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एक्सपोर्ट्स पर तरह-तरह के प्रतिबंध लगाता है। ऐसे में भारत ने बड़ा कदम उठाया है। सरकारी कंपनी BEML टनल बोरिंग मशीन बनाएगी।

इतना ही नहीं केंद्रीय कैबिनेट ने आज यानी बुधवार 25 नवंबर को घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 1.2 अरब डॉलर (करीब 11 हजार करोड़ रुपये) की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। इस योजना में टनल बोरिंग मशीनों (TBMs) के साथ-साथ अन्य भारी मशीनें भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य चीन से होने वाले आयात पर निर्भरता को कम करना है, क्योंकि बीजिंग ने प्रमुख मशीनरी के निर्यात पर नियंत्रण लगा दिया है।

चीन की होगी छुट्टी, भारत खुद बनाएगा बोरिंग टनल मशीन भारत की सरकारी रक्षा और इंजीनियरिंग कंपनी, BEML लिमिटेड, टनल-बोरिंग मशीनें (TBM) विकसित करने की योजना बना रही है। कंपनी को उम्मीद है कि देश में बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) के तेजी से हो रहे विकास के चलते, विदेशी आपूर्तिकर्ताओं की जगह लेने के लिए स्वदेशी प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।

BEML के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर शांतनु रॉय ने एक मीडिया संस्थान को दिए इंटरव्यू में बताया कि शुरुआत में उनका फोकस छोटी टनल-बोरिंग मशीनों (TBM) पर होगा, जिनका इस्तेमाल मेट्रो रेल, जलविद्युत, सिंचाई और जल परियोजनाओं में किया जाता है। इसके बाद कंपनी बड़े उपकरणों के क्षेत्र में भी विस्तार करेगी।

शांतनु रॉय ने कहा- "हमने अपना होमवर्क कर लिया है और हम एक योजना के साथ तैयार हैं।" विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर बढ़ती निर्भरता जैसे-जैसे भारत बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) पर अपना खर्च बढ़ा रहा है, निर्माण उपकरणों के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर उसकी निर्भरता भी बढ़ती जा रही है। हाल ही में चीन ने निर्माण उपकरणों की कुछ श्रेणियों के निर्यात पर सख्ती बढ़ा दी है, जिससे विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर रहने के जोखिम और भी स्पष्ट हो गए हैं।