BEL Q2 Results: 'ब्रह्मोस' के कलपुर्जे बनाने वाली कंपनी ने जारी किए तिमाही नतीजे, मुनाफे व रेवेन्यू में उछाल

नई दिल्ली। देश की दिग्गज डिफेंस कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने FY27 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। Q2 में PAT सालाना आधार पर 19.8% बढ़कर 1,541 करोड़ रुपये रहा, जबकि FY26 की दूसरी तिमाही में यह 1,286 करोड़ रुपये था। कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 26.5% बढ़कर 7,291 करोड़ रुपये रहा, जबकि पहले यह 5,764 करोड़ रुपये था।

EBITDA सालाना आधार पर 20.4% बढ़कर 2,040 करोड़ रुपये रहा, जबकि पहले यह 1,695 करोड़ रुपये था। EBITDA मार्जिन 28% रहा, जबकि पहले यह 29.4% था। कंपनी ने तिमाही नतीजे बाजार बंद होने के बाद जारी किए हैं। इससे पहले कंपनी के शेयर हल्की गिरावट के साथ 369.90 रुपये पर बंद हुए।

शेयरों पर दिखा दबाव बीईएल के शेयरों के परफॉर्मेंस की बात करें तो इस डिफेंस स्टॉक में पिछले 6 महीनों में ऊपरी स्तर से लगातार गिरावट देखने को मिली है। मार्च में कंपनी के शेयरों ने 473 रुपये का हाई लगाया था लेकिन अब 370 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। हालांकि, लंबी अवधि में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयरों ने मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।