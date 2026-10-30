3 साल में पैसा ट्रिपल, आशीष काचोलिया के पोर्टफोलियो वाले शेयर का मल्टीबैगर रिटर्न; अब कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर

नई दिल्ली। नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड (KMEW) ने अपने ड्रेजिंग व्यवसाय को समुद्री संपत्ति संचालन और शिपबिल्डिंग के साथ बढ़ाया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इसका समेकित ड्रेजिंग और सहायक सेवाओं का राजस्व बढ़कर 193.50 करोड़ रुपये हो गया, और कंपनी ने अब तक का सबसे बड़ा ड्रेजिंग ऑर्डर प्राप्त किया है, जो न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी से 303.17 करोड़ रुपये का रखरखाव ड्रेजिंग अनुबंध है। आशीष काचोलिया के इस शेयर ने मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। 2024 में शेयरों की कीमत 957 रुपये थी जो अब बढ़कर 3400 रुपये तक जा चुकी है।

यह तीन साल का अनुबंध, जिसमें कर शामिल हैं, वित्तीय वर्ष 2026-27, 2027-28 और 2028-29 को कवर करता है। इसका वार्षिक आधार मूल्य लगभग 101.07 करोड़ रुपये है और इसे KMEW के सबसे कम बोलीदाता के रूप में उभरने के बाद प्रदान किया गया था। कंपनी ने कहा कि उसकी बोली प्रतिस्पर्धी बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बोली से लगभग 10.16 प्रतिशत कम थी।

ऑर्डर की डिटेल KMEW बाहरी अप्रोच चैनल, लैगून, डॉक क्षेत्रों, टर्निंग सर्कल, बर्थ फेस और पंप-हाउस क्षेत्रों में काम करेगा। 7.5 किमी बाहरी अप्रोच चैनल को चार्ट डेटम से 15.40 मीटर तक की गहराई तक ड्रेज किया जाएगा। कंपनी बर्थ-फेस और पंप-हाउस कार्य के लिए विशेष उपकरणों के साथ एक ट्रेलिंग सक्शन होपर ड्रेजर, एक पोत जो सामग्री को अपने होपर में ड्रेज और स्टोर करता है, तैनात करने की योजना बना रही है।

आशीष काचोलिया की कितनी हिस्सेदारी? प्रख्यात निवेशक आशीष काचोलिया ने सितंबर 2026 को समाप्त तिमाही के अनुसार, कंपनी के शेयरधारिता डेटा के अनुसार, नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड के 5,74,721 इक्विटी शेयरों को धारण किया था, जो कंपनी में 2.27 प्रतिशत हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

30 अक्टूबर, 2026 को दोपहर 12:22 बजे, KMEW के शेयर 3,140.10 रुपये पर कारोबार कर रहे थे, जो पिछले बंद से 1.8 प्रतिशत बढ़ा हुआ था। स्टॉक अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर 3,347.50 रुपये से लगभग 6.2 प्रतिशत नीचे था। पिछले वर्ष के दौरान, शेयरों में 172.68 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, परिणामस्वरूप, स्टॉक ने मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है यह पुरस्कार KMEW को एक प्रमुख बंदरगाह पर तीन साल का संचालन मंच प्रदान करता है और बड़े-वॉल्यूम ड्रेजिंग कार्य की ओर बढ़ने की इसकी रणनीति का समर्थन करता है। अनुबंध को नवंबर 2026 में काम शुरू होने के बाद बेड़े की तैनाती की दृश्यता को मजबूत करना चाहिए। निश्चित 150-दिवसीय वार्षिक निष्पादन विंडो जहाज की गतिशीलता, उपकरण उपलब्धता और मानसून के बाद की शेड्यूलिंग को डिलीवरी के लिए केंद्रीय बनाती है। यह कंपनी के निष्पादन रिकॉर्ड को आंशिक बंदरगाह-क्षेत्र असाइनमेंट से व्यापक रखरखाव कार्यक्रम तक भी विस्तारित करता है।

यह विकास संभावित रूप से व्यवसाय के मामले का समर्थन करता है क्योंकि यह ड्रेजिंग व्यवसाय में एक बड़ा, बहु-वर्षीय घरेलू असाइनमेंट जोड़ता है जिसने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 193.50 करोड़ रुपये का राजस्व उत्पन्न किया। हालांकि, पुरस्कार की सबसे कम बोली प्रकृति, जिसमें KMEW ने प्रतिस्पर्धी बोली से 10.16 प्रतिशत कम बोली लगाई, का मतलब है कि लागत नियंत्रण और संपत्ति उपयोगिता लाभप्रदता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। शेयर 60.39 गुना पिछली कमाई पर कारोबार करते हैं, जो बाजार को अनुबंध जीत के बजाय निरंतर ऑर्डर निष्पादन और टिकाऊ मार्जिन पर केंद्रित करता है।