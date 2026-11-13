FD में पैसा लगाने वालों की मौज! इन दो बैंकों ने बढ़ाईं ब्याज दरें, सीनियर सिटीजन को मिलेगा बड़ा फायदा

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: बैंक एफडी में निवेश करने वालों के लिए अच्छी खबर है। बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) और फेडरल बैंक (Federal bank) ने अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की ब्याज दरों में बदलाव किया है।

बैंक ऑफ बड़ौदा ने 555 दिन की खास एफडी पर ब्याज बढ़ाया है, जबकि फेडरल बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाले अतिरिक्त ब्याज में इजाफा किया है। नई दरों के बाद BOB में आम ग्राहकों को 6.85% और वरिष्ठ नागरिकों को 7.35% तक ब्याज मिल रहा है। वहीं, फेडरल बैंक में वरिष्ठ नागरिकों को चुनिंदा एफडी पर 7.50% तक सालाना ब्याज मिल सकता है। आइए जानते हैं दोनों बैंकों की नई दरें और किस अवधि में कितना फायदा मिलेगा।

बैंक ऑफ बड़ौदा की 555 दिन की FD पर बढ़ा ब्याज सरकारी बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) ने अपनी खास 555 दिन की एफडी यानी BOB Golden Goal Deposit Scheme पर ब्याज दर में 0.10 फीसदी (10 बेसिस पॉइंट) की बढ़ोतरी की है। नई दरें 11 नवंबर 2026 से लागू हो चुकी हैं।

इस बदलाव के बाद आम ग्राहकों को 555 दिन की एफडी पर 6.85% सालाना ब्याज मिलेगा। पहले यह दर 6.75% थी। वहीं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज दर 7.25% से बढ़ाकर 7.35% कर दी गई है। 80 साल या उससे अधिक उम्र के अति वरिष्ठ नागरिकों को इस एफडी पर 7.45% ब्याज मिल रहा है।

BOB की बाकी FD पर कितना मिल रहा ब्याज? बैंक ऑफ बड़ौदा 7 दिन से लेकर 10 साल तक की अवधि के लिए एफडी की सुविधा देता है। नई दरों के मुताबिक आम ग्राहकों को अलग-अलग अवधि पर ब्याज इस प्रकार मिल रहा है:

1 साल वाली एफडी पर 6.25% ब्याज दर है।

2 साल:6.25%

3 साल: 6.30%

4 साल: 6.30%

5 साल: 6.00%

10 साल: 6.00%

444 दिन: 6.45%

555 दिन: 6.85% बैंक की सामान्य एफडी पर ब्याज दरें 3.50% से 6.85% के बीच हैं। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को अलग-अलग अवधि की एफडी पर 4% से 7.35% तक ब्याज मिल रहा है।

Federal Bank में सीनियर सिटीजन को 7.50% तक ब्याज प्राइवेट सेक्टर के फेडरल बैंक ने भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए एफडी पर ब्याज बढ़ाया है। बैंक ने सीनियर सिटीजन को मिलने वाले अतिरिक्त ब्याज को 0.50% से बढ़ाकर 0.60% कर दिया है। नई दरें 12 नवंबर 2026 से लागू हो चुकी हैं।

इस बदलाव के बाद वरिष्ठ नागरिकों को समय से पहले पैसा निकालने की सुविधा वाली चुनिंदा एफडी पर अधिकतम 7.40% सालाना ब्याज मिल रहा है। वहीं, 1 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा की ऐसी एफडी, जिसमें समय से पहले निकासी की सुविधा नहीं है, उस पर 7.50% तक ब्याज दिया जा रहा है।

खास बात यह है कि 35 महीने की अवधि वाली एफडी पर 7.40% ब्याज के हिसाब से प्रभावी सालाना रिटर्न 8.18% तक हो सकता है। वहीं, बिना समय से पहले निकासी वाली एफडी में यह प्रभावी सालाना रिटर्न 8.30% तक पहुंच सकता है।