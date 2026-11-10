Is Bank Holiday Today: मुंबई समेत देश के इन शहरों में बैंक रहेंगे बंद, तुरंत चेक करें अपने शहर का नाम

बिजनेस डेस्क,नई दिल्ली। क्या आप आज बैंक से जुड़ा कोई निपटाने के बारे में सोच रहे हैं? अगर हां, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के कैलेंडर के मुताबिक, आज देश के कई शहरों में बैंक बंद रहने वाले हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर आज कहां-कहां बैंक बंद (Bank Holiday) हैं।

आज क्यों बंद हैं बैंक? आज यानी कि मंगलवार को दीवाली के अगले दिन मनाए जाने वाले त्योहारों जैसे कि बलि प्रतिपदा, गोवर्धन पूजा और विक्रम संवत नववर्ष के चलते कई जगहों पर बैंकों में कामकाज नहीं होगा। आरबीआई की छुट्टी की लिस्ट के अनुसार, आज इन चुनिंदा शहरों में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी:

अहमदाबाद

बेलापुर

बेंगलुरु

देहरादून

गंगटोक

मुंबई

नागपुर मालूम हो कि इन शहरों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई जैसे सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक आज बंद रहेंगे। हालांकि देश के बाकी हिस्सों में बैंक हमेशा की तरह सामान्य रूप से खुले रहेंगे और कामकाज लगातार चलता रहेगा।