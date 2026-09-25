Bank Holiday: क्या आज 25 सितंबर को बैंक बंद रहेंगे, अनंत चतुर्दशी की वजह से दुविधा तो कर लें दूर

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आज शुक्रवार, 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी मनाई जा रही है। ऐसे में लोगों में दुविधा हो रही है कि क्या आज बैंक बंद रहेंगे या खुले रहेंगे? ऐसे में हम आपको बता दें कि आज बैंक खुला रहेगा। इस त्योहार का असर देश भर में बैंक के कामकाज पर नहीं पड़ेगा। बैंक की छुट्टी सिर्फ सिक्किम के गंगटोक को छोड़कर, देश के ज्यादातर हिस्सों में शुक्रवार को नहीं रहेगी और बैंक खुले रहेंगे।

चूंकि बैंक की छुट्टियां अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रीय कैलेंडर के हिसाब से तय होती हैं, इसलिए सभी त्योहारों पर देश भर में बैंक की ब्रांच बंद नहीं रहती हैं। कुछ जगहों पर बैंक खुले रह सकते हैं, जबकि दूसरी जगहों पर बंद हो सकते हैं।

25 सितंबर को बैंक बंद भारत में 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी मनाई जाएगी, लेकिन इंद्रजात्रा त्योहार की वजह से गंगटोक को छोड़कर देश भर में बैंक खुले रहेंगे। देश के बाकी हिस्सों में शाखाएं अपने रेगुलर शेड्यूल के हिसाब से खुली रहेंगी। जो ग्राहक शाखा जाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें घर से निकलने से पहले अपने स्थानीय बैंक की छुट्टियों का कैलेंडर देख लेना चाहिए।

इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और UPI जैसी डिजिटल बैंकिंग सेवाएं शाखाएं बंद होने पर भी उपलब्ध रह सकती हैं, हालांकि सेवा की उपलब्धता बैंक और ट्रांज़ैक्शन के प्रकार पर निर्भर कर सकती है। आगे पांच दिनों तक बैंक बंद रहेंगे हालांकि आज बैंक खुले रहेंगे, लेकिन ग्राहकों को पता होना चाहिए कि 26 सितंबर से बैंक लंबे समय के लिए बंद रहेंगे। शनिवार, 26 सितंबर को बैंक बंद रहेंगे क्योंकि यह महीने का चौथा शनिवार है और उसके बाद रविवार, 27 सितंबर को भी छुट्टी रहेगी। इन दो छुट्टियों के बाद 28 सितंबर से 30 सितंबर तक तीन दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल प्रस्तावित है।