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      दुनिया का सबसे पुराना बैंक! ना मंदी इसे डुबा पाई, ना कोई विश्वयुद्ध, पढ़ें 554 साल का दिलचस्प इतिहास

      By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
      Published: Mon, 21 Sep 2026 02:07 PM (IST)

      दुनिया के सबसे पुराने बैंक, बंका मोंटे देई पास्ची डि सिएना (BMPS) की स्थापना 1472 में इटली में हुई थी, ...और पढ़ें

      दुनिया का सबसे पुराना बैंक

      दुनिया का सबसे पुराना बैंक

      HighLights

      1. बंका मोंटे देई पास्ची डि सिएना 1472 में स्थापित हुआ

      2. गरीब नागरिकों को अनुचित ब्याज से बचाने के लिए बना था

      3. वित्तीय संकटों से उबरकर बैंक विस्तार की योजनाएं बना रहा है

      बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। दुनिया में बैंकिंग कारोबार बहुत पुराना है। क्रेडिट और अनाज उधार देने की शुरुआती व्यवस्था असीरिया, सुमेर और भारत में शुरू हुई। बाद में प्राचीन ग्रीस और रोम के मंदिरों ने जमा स्वीकार करना और पैसे बदलना शुरू किया। फिर 12वीं सदी में पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या सरकारी बैंक खुलने शुरू हुए, जिनमें एक नाम बैंक ऑफ वेनिस का आता है। मगर ये चले नहीं।
      फिर स्थापना की गयी बंका मोंटे देई पास्ची डि सिएना एसपीए (Banca Monte dei Paschi di Siena), की जिसे BMPS भी कहा जाता है। ये एक इटैलियन बैंक है। इसकी जड़ें 1472 (554 साल पहले) तक जाती हैं।

      दुनिया का सबसे पुराना बैंक

      BMPS की शुरुआत गरीब नागरिकों को अनुचित और अधिक ब्याज वसूलने वाले साहूकारों से बचाने के लिए एक चैरिटेबल गिरवी एजेंसी (जिसे "माउंट ऑफ पायटी" के नाम से जाना जाता था) के तौर पर हुई थी। फिर 1624 (402 साल पहले) में इसे बैंक में तब्दील कर दिया गया, जो आज तक चल रहा है।
      2025 में Mediobanca के खरीदने के बाद यह इटली का तीसरा सबसे बड़ा बैंक भी बन गया है।

      कितनी है बैंक की मार्केट कैपिटल?

      बंका मोंटे देई पास्ची डि सिएना एसपीए एक लिस्टेड कंपनी है। इसकी मार्केट कैपिटल इस समय 3.979 लाख करोड़ रुपये है।

      किसने की थी शुरुआत?

      बंका मोंटे देई पास्ची डि सिएना एसपीए को जनरल काउंसिल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ सिएना ने शुरू किया था। शुरुआत के समय गरीब लोगों को उचित और सही शर्तों पर लोन देने के लिए इसकी शुरुआत की गयी थी। हालांकि तब लोन के लिए कुछ न कुछ गिरवी रखना जरूरी होता था।

      आज किसके पास कितनी हिस्सेदारी?

      • अर्थव्यवस्था और वित्त मंत्रालय, इटली (MEF) : 4.86%
      • Gruppo Francesco Gaetano Caltagirone : 10.26%
      • DELFIN S.A.R.L. : 17.53%
      • BANCO BPM S.p.A. : 3.74%
      • BLACKROCK : 4.66%
      • अन्य शेयरधारक : 58.95%

      बैंक के सामने आया वित्तीय संकट

      जब कई साल पहले यूरो जोन में संकट आया तो इटैलियन सरकारी कर्ज पर यील्ड बढ़ने और वैल्यूएशन गिरने के बाद, MPS को भारी नुकसान हुआ। इसका घाटा 2012 की पहली छमाही में $2 बिलियन से अधिक का रहा था। तब बैंक ने फिर से पूँजी जुटाई।
      2017 में 8.3 अरब यूरो कैपिटल जुटाने के बाद, अर्थव्यवस्था और वित्त मंत्रालय MPS का बड़ा शेयरधारक बन गया।

      अब क्या है बैंक का प्लान?

      20 अगस्त 2026 को, मोंटे देई पास्ची दी सिएना ने बैंको बीपीएम और बंका जेनराली को खरीदने के लिए दोहरी बोली लगाई। मोंटे देई पास्ची दी सिएना का यह दोहरा कदम इंटेसा सैनपाओलो को खरीदने की कोशिश से खुद को बचाने के लिए उठाया गया एक बचाव वाला कदम है।
      मोंटे देई पास्ची दी सिएना के डुअल ऑपरेशन के पूरा होने और खरीदी गई कंपनियों के साथ विलय के बाद, 2028 में मोंटे देई पास्ची दी सिएना का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 120 बिलियन यूरो तक पहुंच सकता है।

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