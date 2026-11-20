नई दिल्ली। 20 नवंबर को भारतीय शेयर बाजार बड़ी तेजी के साथ बंद हुए लेकिन अशोक बिल्डकॉन के शेयर 2 फीसदी की गिरावट पर क्लोज हुए। इंट्रा डे के दौरान कंपनी के शेयर 6 फीसदी तक टूट गए थे। अशोक बिल्डकॉन के शेयरों में गिरावट की वजह बनी सऊदी अरब से मिलने वाले ऑर्डर का कैंसिल होना। दरअसल, सऊदी अरब में स्थित कंपनी की एक सब्सिडियरी के 846.38 करोड़ रुपये के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को 'दिरियाह कंपनी' (Diriyah Company) ने रद्द कर दिया।

गुरुवार को कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि वह इस प्रोजेक्ट के रद्द होने और आगे की कार्रवाई के बारे में स्पष्टीकरण मांगने के लिए 'दिरियाह' (Diriyah) से संपर्क कर रही है। शेयरों में हावी हुई बिकवाली इस कॉन्ट्रैक्ट के रद्द होने से सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी के शेयरों में बिकवाली का दबाव बढ़ गया। इस कंपनी के शेयरों में पहले से ही इस साल काफी गिरावट आ चुकी है। NSE पर अशोक बिल्डकॉन के शेयर 107.24 रुपये पर खुले और 5.8 प्रतिशत गिरकर 106.66 रुपये के इंट्राडे निचले स्तर पर आ गए। हालांकि, क्लोजिंग 111 रुपये पर हुई।

इस साल अब तक स्टॉक में लगभग 35 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि पिछले एक साल में इसमें करीब 40 प्रतिशत की कमी आई है। हालांकि, पिछले एक महीने में अशोका बिल्डकॉन के शेयरों में लगभग 7 प्रतिशत की तेजी आई है।