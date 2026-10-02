रेगिस्तान में कुओं से तेल निकालने की तैयारी, 'मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या' पर वेदांता का प्लान; ₹20000000000 का निवेश

नई दिल्ली। दिग्गज अरबपति कारोबारी अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता ऑयल एंड गैस (VOGL), प्राकृतिक भंडार में गिरावट को रोकने और मौजूदा कुओं से कच्चे तेल (Crude Oil) का उत्पादन बढ़ाने के लिए राजस्थान में अपने परिपक्व तेल क्षेत्रों में निवेश बढ़ा रही है। साथ ही, कंपनी पूर्वोत्तर क्षेत्र को गैस उत्पादन के नए केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। पहले केयर्न इंडिया के नाम से जानी जाने वाली यह कंपनी, 2026-27 में उत्तरी राजस्थान के मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या क्षेत्रों में लगभग 200 मिलियन डॉलर (2,000 करोड़ रुपये) का निवेश करने की योजना बना रही है।

बाड़मेर में स्थित ये कुएं भारत के कुल घरेलू कच्चे तेल उत्पादन का लगभग 20% से 25% हिस्सा अकेले पैदा करते हैं। राजस्थान में ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए कंपनी ने एक खास योजना बनाई है। क्या है वेदांता का प्लान? वेदांता ऑयल एंड गैस, राजस्थान में ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए मौजूदा कुओं पर फोकस कर रही है, और इसके लिए भारी-भरकम फंड के जरिए कंपनी मौजूदा तेल कुओं से क्रूड ऑयल के आउटपुट को नई तकनीकों के ज़रिए अधिकतम करने के लिए किया जाएगा।