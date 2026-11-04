दीवाली से पहले महंगाई का एक और झटका, Amul ने इस बार दूध नहीं, घी और मक्खन के दाम बढ़ाए; देखें नए रेट

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। दीपावली से पहले आम आदमी को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल, अमूल ने अपने कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स के दाम में बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी घी और मक्खन के कुछ उत्पादों पर हुई है।

कितना महंगा हुआ घी और बटर अमूल ब्रांड के तहत उत्पाद बेचने वाली गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (GCMMF) ने इनपुट लागत बढ़ने के कारण घी की कीमतों में 50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। अमूल घी के एक लीटर पाउच की कीमत अब 680 रुपये होगी, जो पहले 630 रुपये थी। वहीं गाय के घी के एक लीटर पाउच की कीमत 695 रुपये से बढ़कर 735 रुपये हो जाएगी।

इसके साथ टेबल बटर के 500 ग्राम पैक की कीमत में भी 15 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अमूल ब्रांड के तहत प्रोडक्ट बेचने वाली GCMMF ने एक बयान में कहा कि अमूल टेबल बटर, अमूल घी और अमूल गाय के घी की MRP में 2 नवंबर से बढ़ोतरी कर दी गई है। अमूल ने बढ़ाए घी और मक्खन के दाम उत्पाद पुरानी कीमत संशोधित कीमत घी, 1 किलो डिब्बा ₹630 ₹680 घी, 500 ग्राम की थैली ₹325 ₹345 मक्खन, 100 ग्राम पैक ₹63 ₹66 मक्खन, 500 ग्राम पैक ₹310 ₹325 GCMMF ने कहा, "36 लाख किसानों के स्वामित्व वाली एक सहकारी संस्था (को-ऑपरेटिव) होने के नाते, अमूल ने दूध उत्पादन की लागत बढ़ने के कारण बटर और घी की कीमतों में बदलाव किया है।" अमूल टेबल बटर के 500 ग्राम पैक की नई MRP को 310 रुपये से बढ़ाकर 325 रुपये कर दिया गया है।