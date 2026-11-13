Bihar Largest Company: बिहार की सबसे बड़ी कंपनी, मार्केट कैप 7 हजार करोड़ रुपये के पार; करती है ये काम

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Bihar Largest Company: भारत के शेयर बाजार में लगभग 5 से 6 हजार कंपनियां लिस्टेड हैं। इन कंपनियों का रजिस्टर्ड ऑफिस अलग-अलग शहरों में है। बहुत सी कंपनियों का जहां रजिस्टर्ड ऑफिस है, वहीं कॉर्पोरेट ऑफिस भी है। लेकिन बहुत सी कंपनियों का रजिस्टर्ड ऑफिस किसी दूसरे शहर में, तो कॉर्पोरेट ऑफिस किसी दूसरे शहर में है।

आज हम बिहार की उस कंपनी की बात करेंगे जो शेयर बाजार में लिस्टेड है और मार्केट कैप के लिहाज से बिहार की सबसे बड़ी कंपनी है। हम यहां बिहार सरकार की सरकारी कंपनियों की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसी कंपनियां जो पब्लिक हैं, लेकिन प्राइवेट हाथों में हैं। आइए जानते हैं बिहार की सबसे बड़ी कंपनी के बारे में।

ये है बिहार की सबसे बड़ी कंपनी? मार्केट कैप के लिहाज से बिहार की सबसे बड़ी कंपनी आदित्य विजन लिमिटेड (Bihar Largest Company) है। इस कंपनी का मार्केट कैप 7311 करोड़ रुपये है। इस कंपनी की स्थापना 1999 में हुई थी। यह कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सामानों के व्यापार में लगी हुई है। यह एक सेवा-उन्मुख इलेक्ट्रॉनिक रिटेल चेन है, जो सभी प्रकार के कंज्यूमर ड्यूरेबल्स (उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं) का कारोबार करती है।