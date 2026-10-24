गौतम अदाणी की अदाणी विंड का नया कमाल! मिले 696.2 मेगावाट के नए पवन ऊर्जा ऑर्डर; 5 बिजली उत्पादकों ने जताया भरोसा

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अदाणी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पवन ऊर्जा कारोबार अदाणी विंड को पांच बिजली उत्पादकों से कुल 696.2 मेगावाट क्षमता के ऊर्जा उत्पादक की सप्लाई के ठेके मिले हैं। नए ठेके मिलने के साथ ही अदाणी ग्रुप के अलावा बाहर भी कंपनी का ग्राहक आधार बढ़ा है।

ये ठेके ऐसे समय में मिले हैं, जब भारत का पवन ऊर्जा उद्योग अधिक क्षमता वाली टर्बाइन की ओर बढ़ रहा है।

मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने की तैयारी अदाणी विंड गुजरात के मुंद्रा में अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने की तैयारी कर रही है। ठेके मिलने के बाद अब अदाणी ग्रुप से बाहर के स्वतंत्र बिजली उत्पादकों से कंपनी की कुल ठेका बुक एक गीगावाट (1,000 मेगावाट) के पार पहुंच गई है।

किस-किस कंपनी से मिले ठेके? ठेके के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों के मुताबिक, इनमें आरपी-संजीव गोयनका समूह की कंपनी पूर्वा ग्रीन पावर से 300 मेगावाट, बीसी जिंदल समूह की कंपनी जिंदल इंडिया पावर से 155 मेगावाट, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी से 109.2 मेगावाट, आदित्य बिड़ला रिन्यूएबल्स से 82.5 मेगावाट और इंटीग्रम एनर्जी से 49.5 मेगावाट के ठेके शामिल हैं।

इन अनुबंधों के तहत 5.2 मेगावाट, पांच मेगावाट और 3.3 मेगावाट क्षमता वाले तीन प्रकार के पवन टर्बाइन जनरेटर की आपूर्ति की जाएगी। इन परियोजनाओं को कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा।