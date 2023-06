देश में हर घर तक कुकिंग गैस पहुंचाने के लिए Adani Gas ने बनाया प्लान, 10 सालों में करेगी 20000 करोड़ का निवेश

Adani Total Gas Limited की ओर से कहा गया कि कंपनी आने वाले सालों में तेजी से अपने नेटवर्क का विस्तार करेगी। इसके लिए करीब 20000 करोड़ का निवेश कंपनी द्वारा गैस वितरण नेटवर्क में किया जाएगा। पिछले वित्त वर्ष में कंपनी ने 1150 करोड़ रुपये का निवेश कंपनी की ओर से गैस वितरण नेटवर्क में किया गया था। (फाइल फोटो)

ATGL अदाणी ग्रुप और टोटल एनर्जी का ज्वाइंट वेंचर है।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। अरबपति कारोबारी गौतम अदाणी के अदाणी ग्रुप और फ्रांस की दिग्गज एनर्जी कंपनी टोटल एनर्जी के ज्वाइंट वेंचर (Joint Venture) अदाणी टोटल गैस लिमिटेड (Adani Total Gas Limited) की ओर से एलान किया गया है कि कंपनी अगले 8 से 10 सालों में 18,000 से लेकर 20,000 करोड़ रुपये का निवेश देश में सीएनजी और घरों में पाइप के जरिए भेजी जाने वाली गैस पीएनजी के इन्फ्रास्ट्रक्चर में करेगी। कंपनी के सीएफओ की ओर से ये जानकारी दी गई है। बता दें, अदाणी टोटल गैस के पास देश में 52 लाइसेंस हैं जिसके तहत कंपनी कुल 124 शहरों में घरों को पीएनजी उपलब्ध कराती है। कंपनी के पास करीब 7 लाख घरेलू उपभोक्ता है। साथ ही 460 सीएनजी पंपों का एक नेटवर्क भी है। कंपनी ने क्यों लिया ये फैसला? देश में तेजी से गैस की मांग में इजाफा हो रहा है। वहीं, सरकार का फोकस भी स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने पर है। इस कारण देशभर में इंडस्ट्री और लोगों की गैस की खपत में इजाफा हो रहा है। कंपनी के सीएफओ पराग पारेख की ओर से कहा गया कि लंबी अवधि में हमारा रुख गैस सेक्टर को लेकर काफी आशावादी है। प्रदूषण को नियंत्रित करना एक बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि गैस अधिक सुरक्षा, ग्राहक विश्वास और वितरण सुविधा के साथ एक पसंदीदा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत बनी हुई है। अदाणी टोटल ने पिछले साल किया 1150 करोड़ का निवेश अदाणी टोटल गैस लिमिटेड की ओर से वित्त वर्ष 2022-23 में गैस इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए 1150 करोड़ रुपये का निवेश किया गया था। एजीटीएल के सीईओ सुरेश पी मंगलानी ने कहा कि कंपनी 7 से 10 सालों में 1800 सीएनजी स्टेशनों का निर्माण करने वाली है। हम देश के लभगभ सभी भूभागों में घरों तक पाइप से नेचुरल गैस पहुंचाने की इच्छा रखते हैं।

