अदाणी का बड़ा दांव! मुस्लिम देश में खड़ी कर दी नई कंपनी, नाम रखा- इंडियन ओशन गेटवे टर्मिनल; क्या है पूरा प्लान?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| दुनिया भर के बंदरगाहों और व्यापारिक रास्तों पर अपना दबदबा कायम करने के लिए गौतम अदाणी एक नए देश में दमदार एंट्री की है। ग्लोबल लॉजिस्टिक्स मार्केट में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए अदाणी पोर्ट्स ने अब खाड़ी देश ओमान (Oman) में अपना नया ठिकाना बना लिया है।

इसे 5,000 ओमानी रियाल प्रति शेयर के हिसाब से कुल 100 शेयरों में बांटा गया है। इस कंपनी में किसी और का कोई दखल नहीं होगा, क्योंकि इसके 100% शेयर यानी पूरा मालिकाना हक अदाणी इंटरनेशनल पोर्ट्स होल्डिंग्स के पास ही मौजूद है।

क्या है अदाणी ग्रुप का असली प्लान? आखिर ओमान में ही यह नई कंपनी क्यों बनाई गई? दरअसल, इस नई एंटिटी को बनाने का मुख्य मकसद ओमान में स्थानीय स्तर पर अपने ऑफशोर ऑपरेशंस (समुद्री और तटवर्ती कामकाज) को बिना किसी रुकावट के संचालित करना है।

अदाणी ग्रुप लगातार दुनियाभर में अपने कारोबार का जाल बिछा रहा है। कंपनी ने अपने बयान में बिल्कुल साफ कर दिया है कि यह कदम उनकी उस बड़ी ग्लोबल रणनीति का एक अहम हिस्सा है, जिसके तहत वे खुद को दुनिया के एक ग्लोबल इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर (Global Integrated Transport Operator) के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं।