स्वाद के साथ उड़ेगी उड़ान! नवी मुंबई एयरपोर्ट से जुड़ा TajSATS, आसमान में भी मिलेगा शानदार जायका

एजेंसी, मुंबई। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (एनएमआईए) ने मंगलवार को कहा कि एविएशन कैटरिंग कंपनी ताजएसएटीएस के साथ चल रही उसकी इन-फ्लाइट कैटरिंग सुविधा विंटर 2026-27 शेड्यूल (जो 25 अक्टूबर से 27 मार्च 2027 तक चलेगा) से पहले एयरलाइंस के बढ़ते ऑपरेशन्स में मदद करने के लिए तैयार है।



बताते चलें कि TajSATS, द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड(IHCL) (टाटा ग्रुप की एक सब्सिडियरी) और SATS Limited (सिंगापुर की फूड सॉल्यूशंस और गेटवे सर्विसेज देने वाली कंपनी) के बीच 50:50 की बराबर हिस्सेदारी वाला एक जॉइंट वेंचर है।

एयरपोर्ट पर तैयार होता है 40 से ज्यादा उड़ानों के लिए खाना एयरपोर्ट परिसर में मौजूद यह फ्लाइट किचन अभी रोजाना 40 से ज्यादा उड़ानों के लिए खाना तैयार करता है और इसमें हर दिन 7,500 तक मील बनाने की क्षमता है। इसके अलावा, एयरलाइन और यात्रियों की संख्या बढ़ने पर इस सुविधा को बढ़ाकर रोजाना 15,000 मील तैयार करने योग्य बनाया जा सकता है।



नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चीफ एयरपोर्ट ऑफिसर, सुभाष मुरिकेंचरी ने कहा, "जैसे-जैसे एनएमआईए अपना एयरलाइन नेटवर्क बढ़ा रहा है, यह जरूरी है कि हमारा सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसके साथ-साथ बढ़े।" उन्होंने कहा, "ताजएसएटीएस का फ्लाइट किचन एयरलाइंस को बढ़ती मांग को पूरा करने की सुविधा देता है और यात्रियों के लिए खाने-पीने के अनुभव को बेहतर बनाता है।"



इस सुविधा में प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, रेफ्रिजरेशन सिस्टम और ऑपरेशनल प्रोसेस शामिल हैं, जिन्हें एयरलाइन के शेड्यूल और मांग में होने वाले बदलावों के हिसाब से काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। एयरपोर्ट परिसर में इसकी लोकेशन का मकसद उड़ान भरने वाले विमानों तक खाना पहुंचाने की प्रक्रिया को आसान बनाना है।

एनएमएआई ने कहा कि यह सुविधा भारत से आने-जाने वाली इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए भोजन की व्यवस्था की सुविधा देती है, जिससे उन्हें उड़ान भरने की जगह के पास ही कैटरिंग का एक और विकल्प मिल जाता है।



एयरपोर्ट के अनुसार, "भारत से उड़ान भरने वाली लगभग 40 प्रतिशत इंटरनेशनल एयरलाइंस अपने खुद के फ्लाइट किचन से कैटरिंग पर निर्भर रहती हैं। एनएमएआई का इन-फ्लाइट कैटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इसी जरूरत को पूरा करने के साथ-साथ घरेलू एयरलाइंस की कैटरिंग जरूरतों को भी ध्यान में रखकर बनाया गया है।"