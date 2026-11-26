नई दिल्ली। भारत के दिग्गज अरबपति कारोबारी गौतम अदाणी (Gautam Adani) की 2 कंपनियां करीब 2,000 करोड़ रुपये (220 मिलियन डॉलर) जुटाने के लिए पब्लिक बांड बेचने की योजना बना रही हैं, जिससे देश के सुस्त घरेलू सार्वजनिक ऋण बाजार को बढ़ावा मिलेगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में इस मामले से परिचित सूत्रों ने यह जानकारी दी है। नाम गोपनीय रखने की शर्त पर सूत्रों ने बताया कि अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड और अदाण पावर लिमिटेड जैसी प्रमुख कंपनियां स्थानीय बॉन्ड आयोजकों के साथ काम कर रही हैं।

इनमें से एक कंपनी का बॉन्ड दिसंबर के अंत तक और दूसरी का मार्च में जारी करने का लक्ष्य है। सूत्रों के अनुसार, प्रत्येक कंपनी से 10 अरब रुपये से 20 अरब रुपये के बीच राशि जुटाने की उम्मीद है। शर्तें अभी अंतिम नहीं हैं और इनमें बदलाव हो सकता है। हालांकि, अदाणी समूह की ओर से इस पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

क्या होते हैं पब्लिक बॉन्ड? पब्लिक बॉन्ड, डेट सिक्योरिटीज होती हैं जिन्हें सरकार, सरकारी कंपनियां या प्राइवेट कंपनियां सीधे आम जनता से पैसा जुटाने के लिए जारी करती हैं। ऐसे में जब आप कोई पब्लिक बॉन्ड खरीदते हैं तो आप सरकार या किसी कंपनी को एक निश्चित समय के लिए कर्ज दे रहे होते हैं। इसके बदले वे आपको तय दर से नियमित ब्याज देते हैं और समय पूरा होने पर आपका मूलधन वापस कर देते हैं।