8th Pay Commission: शिव गोपाल मिश्रा का बड़ा खुलासा! सैलरी-एरियर में देरी से लाखों का नुकसान? OPS बहाली पर कही बड़ी बात

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| 8th Pay Commission Latest News: क्या आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के तुरंत बाद बढ़ी हुई सैलरी-पेंशन मिलने लगेगी? क्या ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल होगी? क्या एरियर 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा? सैलरी बढ़ने में देरी हुई तो कर्मचारियों के एरियर का कितना नुकसान होगा? ये वो सवाल हैं, जो आठवें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे करीब 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स के मन में उठ रहे हैं।

जिनके जवाब तलाशने के लिए जागरण बिजनेस ने ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी (AIRF Shiva Gopal Mishra) शिव गोपाल मिश्रा से खास बातचीत की। जिसमें उन्होंने सैलरी-पेंशन, एरियर, अलाउंस, ओल्ड पेंशन स्कीम से लेकर फिटमेंट फैक्टर तक पर अपनी बात रखी। पेश हैं बातचीत के मुख्य अंश...

सवाल 1. आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद कर्मचारियों की बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन कब से मिलनी शुरू होगी? क्या रिपोर्ट के बाद भी लंबा इंतजार करना पड़ेगा? शिव गोपाल मिश्रा: आठवें वेतन आयोग की पहली बैठक के बाद से लगातार बैठकें हो रही हैं। आयोग की प्रक्रिया में अभी काफी समय लग सकता है। आयोग को सुनवाई और दूसरे जरूरी काम पूरे करने में कम से कम छह महीने और लग सकते हैं। इसके बाद रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। रिपोर्ट मिलने के बाद भी सरकार को कैबिनेट की मंजूरी और दूसरे फैसले लेने होंगे।

अगर चुनाव से पहले कर्मचारियों के लिए कोई घोषणा होती है तो वह अंतरिम राहत के रूप में हो सकती है। पूरी बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन के लिए कर्मचारियों को और इंतजार करना पड़ सकता है। उन्हें उम्मीद है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार इस पर फैसला कर सकती है।" सवाल 2. क्या आठवें वेतन आयोग की देरी का संबंध चुनाव से है? क्या कर्मचारियों को चुनाव से पहले ही राहत मिलने की उम्मीद रखनी चाहिए? शिव गोपाल मिश्रा: वेतन आयोग की प्रक्रिया में राजनीतिक फायदे का पहलू भी दिखाई देता है। सरकारें कर्मचारियों से जुड़े बड़े फैसलों को चुनावी समय के आसपास लेने का प्रयास कर सकती हैं। सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक नजरिये से नहीं देखा जाना चाहिए। कर्मचारी और कर्मचारी संगठन राजनीतिक संगठन नहीं हैं। सरकारी कर्मचारियों को किसी फैसले के बदले वोट देने वाला वर्ग नहीं समझना चाहिए। कर्मचारी अपना वोट अपने विवेक से तय करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को कर्मचारियों के हित और बेहतर प्रशासन के नजरिये से फैसले लेने चाहिए।" सवाल 3. अगर आठवां वेतन आयोग 2027 या 2028 में लागू होता है तो क्या कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से सैलरी का एरियर मिलेगा? शिव गोपाल मिश्रा: सैलरी का एरियर 1 जनवरी 2026 से ही मिलना चाहिए। आठवें वेतन आयोग की प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026 मानी जा रही है। ऐसे में अगर नई सैलरी लागू होने में दो या तीन साल की देरी होती है तो कर्मचारियों को पिछली अवधि का वेतन एरियर (8th pay commission arrears) मिलना चाहिए। हालांकि, सैलरी का एरियर तो मिलेगा। लेकिन अलाउंस का एरियर मिलने में परेशानी हो सकती है। पहले के वेतन आयोगों में भी अलाउंस का एरियर नहीं दिया गया है। अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो कर्मचारियों को लाखों रुपये का नुकसान हो सकता है।" सवाल 4. तीन साल की देरी होने पर HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और दूसरे भत्तों में कितना नुकसान हो सकता है? क्या कर्मचारी इसकी भरपाई की मांग करेंगे? शिव गोपाल मिश्रा: अगर आठवां वेतन आयोग 2028 में लागू होता है तो 2026 से 2028 तक तीन साल का अंतर हो जाएगा। इस दौरान कर्मचारियों को HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, TA, ओवरटाइम और दूसरे भत्तों के एरियर का नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेवल-5 और लेवल-6 के कर्मचारियों को ही करीब 7-8 लाख रुपए तक का नुकसान होने की आशंका है। यह रकम अलग-अलग भत्तों और कर्मचारी के वेतन स्तर के हिसाब से बदल सकती है। कर्मचारी संगठन इस मुद्दे को हल्के में नहीं ले रहे हैं। जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) की ओर से वेतन आयोग को दिए गए मेमोरेंडम में भी इस मांग को शामिल किया गया है। संगठन चाहता है कि आयोग अपनी रिपोर्ट में देरी के कारण अलाउंस के एरियर के नुकसान की भरपाई का रास्ता सुझाए।" यह भी पढ़ें- 8th Pay Commission: वित्त मंत्रालय का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारियों का EV खरीदना अनिवार्य! ₹20 लाख तक बढ़ाई लिमिट सवाल 5. क्या सरकार एरियर की बड़ी रकम का हवाला देकर भुगतान किस्तों में कर सकती है? कर्मचारी संगठन इस पर क्या रुख अपनाएंगे? शिव गोपाल मिश्रा: सरकार एरियर की बड़ी रकम को देखते हुए भुगतान किस्तों में करने का प्रस्ताव दे सकती है। ऐसी स्थिति में सरकार कुछ रकम पहले और बाकी बाद में देने की बात कर सकती है। पहले भी इस तरह की बातचीत होती रही है। हालांकि, कर्मचारी संगठनों को सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ने की दलील स्वीकार नहीं होगी। कर्मचारियों की सैलरी दस साल के अंतराल पर बढ़ती है। महंगाई और परिवार की जरूरतों को देखते हुए वेतन में बढ़ोतरी जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों से काम लेती है तो उनके काम और जिम्मेदारियों के मुताबिक वेतन भी देना होगा।

सवाल 6. क्या आठवें वेतन आयोग में ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) की बहाली होगी या कर्मचारियों को NPS और UPS से ही संतोष करना पड़ेगा? शिव गोपाल मिश्रा: कर्मचारी संगठनों की सबसे बड़ी मांग पुरानी पेंशन योजना की बहाली है। सरकार के साथ बातचीत में संगठन लगातार OPS के फीचर्स बहाल करने की मांग उठा रहे हैं। सरकार ने नई पेंशन व्यवस्था में 50% पेंशन, महंगाई भत्ता (DA), न्यूनतम पेंशन और फैमिली पेंशन जैसे प्रावधानों पर बात की है। लेकिन कर्मचारी संगठनों का मानना है कि जब पुरानी पेंशन के कई फीचर्स नई व्यवस्था में शामिल किए जा रहे हैं तो पूरी OPS बहाल करने में क्या परेशानी है?