बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सिर्फ नई सैलरी का फिटमेंट फैक्टर ही नहीं, बल्कि इसे लागू करने में लगने वाला समय भी काफी अहम है। ऐसे में अब कर्मचारियों के लिए सैलरी और बकाये एरियर (arrear) का हिसाब लगाना भी आसान हो गया है।

अगर आप या आपके विभाग का कोई कर्मचारी 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) के पे लेवल-1 के तहत बेसिक सैलरी के तौर पर ₹56,900 पाता है, तो दिसंबर 2027 तक का सैलरी से लेकर एरियर तक का पूरा लेखा-जोखा हम आज पेश करेंगे।

सबसे खास बात यह है कि यह कैलकुलेशन कर्मचारियों द्वारा मांग किए जा रहे 1.92 फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) के हिसाब से निकाला गया है। आइए आंकड़ों के साथ समझते हैं पूरे 24 महीनों यानी 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2027 का सटीक अनुमानित कैलकुलेशन।

₹56,900 बेसिक सैलरी पर 24 महीने के एरियर का गणित अगर आपकी बेसिक सैलरी (basic salary) ₹56,900 है, तो आपके एरियर का पूरा कैलकुलेशन इस प्रकार होगा: कुल ग्रॉस एरियर (Total gross arrear): ₹4,59,840

पेंशन फंड में कटौती: ₹45,978

नेट एरियर (इन हैंज): ₹4,13,862 (कटौती के बाद सीधे आपके खाते में आने वाली रकम) महीनों के हिसाब से ब्रेकअप बीते 10 महीनों का एरियर: ₹1,83,508 (अब तक का पूरा हो चुका हिस्सा)

आने वाले 14 महीनों का एरियर: ₹2,76,332 (भविष्य का अनुमानित हिस्सा)

इस तरह, पेंशन फंड के ₹45,978 कटने के बाद आपको पूरे 24 महीनों की अवधि में कुल ₹4,13,862 का शुद्ध फायदा होगा। आपकी मंथली इनकम पर कितना असर? यह कैलकुलेशन सिविल कर्मचारियों के लिए 'X' श्रेणियों के शहर (30% HRA) और हायर TPTA (Transport allowances) शहर को आधार मानकर किया गया है।